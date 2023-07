Gia đình 3 công an bắn chết dê bồi thường người dân 20 triệu đồng

Chiều 1/7, ông Nguyễn Văn Xa (An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) xác nhận, vào ngày 30/6, người thân của 3 cán bộ Công an trị trấn Đại Nghĩa đã đến xin lỗi gia đình ông và mong được bồi thường cho hành vi bắn trộm 2 con dê.

“Gia đình 3 cán bộ công an đã đến nhà tôi gửi lời xin lỗi, đồng thời bồi thường 20 triệu đồng cho 2 con dê bị bắn chết”, ông Nguyễn Văn Xa cho hay.

Chủ nuôi của 2 con dê bị bắt chết ở núi Mào Gà (thôn Ái Nàng, An Phú) cho biết, ngay từ đầu ông không muốn sự việc đi quá xa như vậy. “Đến nay tôi chỉ muốn khép lại sự việc nên đã chấp thuận nhận tiền đền bù", ông Xa nói.

3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa đã bắn chết dê của người dân.

Trước đó, khoảng 12h ngày 26/6, Đại úy Nguyễn Văn Nhân (SN 1992), Thượng úy Bùi Đình Việt (SN 1984) và Thượng úy Bùi tiến Tùng (SN 1994) là cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) đi ô tô mang theo 1 khẩu súng hơi vào núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú để bắn chim.

Khi vào đến khu vực trên, 3 người nhìn thấy và bắn chết 2 con dê (cho rằng là dê núi). Sau đó bị người dân phát hiện, chặn lại, không cho người và phương tiện đi để yêu cầu các cơ quan chức năng đến giải quyết theo quy định.

Qua báo cáo, xác minh ban đầu của Công an huyện Mỹ Đức, 2 con dê là của gia đình ông Nguyễn Văn Xa chăn thả tại khu vực công cộng thuộc núi Mào Gà. Tại thời điểm người dân giữ 3 cán bộ công an, có một số là người nhà của anh Nguyễn Văn Xa và khoảng gần 100 người dân hiếu kỳ đứng xem.

Ngay sau khi nhận được tin báo của xã An Phú và Công an huyện, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung giải quyết vụ việc, lập biên bản hiện trường, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/6, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an bắn dê của người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "trộm cắp tài sản"; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 cựu cán bộ công an kể trên để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định.

