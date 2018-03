Giá cả ngày Tết ổn định, không xuất hiện đột biến

(VTC News) - Ngày Mùng 1 Tết, hầu hết các siêu thị đều không mở cửa, thường chỉ có một số sạp hàng tại chợ dân sinh hoặc một vài cửa hàng mở bán lấy may, vì vậy, giá cả các loại hàng hóa sẽ ít biến động so với ngày 30 Tết.

Giá cả ổn định

Bộ Tài chính vừa phát ra báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường ngày 14 và 15/2/2018 (tức ngày 29/12 và 30/12 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018).

Theo đó, tại Hà Nội, sức mua ngày 30 tăng so với ngày 29 Tết. Tại chợ dân sinh mặt hàng được mua bán nhiều hơn là rau xanh hoa quả bày bàn thờ và gà ta còn sống (dao động trong khoảng 135.000-150.000 đồng/kg.

Tại siêu thị Big C Lê Trọng Tấn, hàng hóa được mua nhiều là các loại bánh mứt kẹo, bánh chưng (60.000 đồng/chiếc); giò lụa 160.000/chiếc; cà chua 20.000 đồng/kg.

Giá các ngày Tết không có nhiều đột biến.

Vận chuyển hành khách đường sắt tuyến Hà Nội-Vinh: Ngày 29 Tết để phục vụ đi lại nhà ga bố trí 11 chuyến tàu Hà Nội – Vinh chạy từ 6 giờ đến 22 giờ 55 phút. Các chuyến sáng cơ bản đầy khách, với giá 350.000 đồng, điều hòa.

Riêng các tuyến tàu chiều vẫn còn 1 số ghế nên tại toa mềm điều hòa giá vé ghế phụ thấp hơn ở mức khoảng 132.000 đồng, ghế thường khoảng 250.000 đồng tùy từng mác tàu.

Tại TP.HCM, sức mua ngày 29 Tết trên thị trường tăng 20%-30% so với ngày thường, tập trung tại các chợ lẻ, buổi sáng. Tại các chợ đầu mối giá bán các mặt hàng đa số ổn định, riêng mặt hàng thịt gia súc và gia cầm biến động không đáng kể.

Tại các chợ lẻ giá mặt hàng thịt gia súc giảm nhẹ sau khi đã tăng trong các ngày trước; các mặt hàng phục vụ nhu cầu cúng và tiêu dùng trong dịp Tết như rau củ quả, thủy hải sản, hoa chưng Tết tăng nhẹ.

Các đơn vị tham gia Chương trình bình ổn thị trường Tết Mậu Tuất năm 2018 tại TP.HCM thực hiện các Chương trình khuyến mãi giảm giá một số mặt hàng. Cụ thể: Công ty TNHH San Hà kết hợp với các hệ thống siêu thị thực hiện Chương trình giảm giá 10% mặt hàng gà công nghiệp, gà ta Ngọc Hà và vịt từ ngày 13/2/2018 đến hết ngày 15/2/2018 (tức ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp).

Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt thực hiện chương trình khuyến mãi giảm 1.000đ/chục đối với mặt hàng trứng vịt và 2.000đ/chục đối với trứng gà kề từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018 (tức ngày 29tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp).

Saigon Co.op thực hiện chương trình khuyến mãi liên tục từ trong các ngày Tết với mức giảm 10%-15% đối với các mặt hàng thịt gia súc; trứng vịt giảm 1.000đ/chục, trứng gà giảm 2.000đ/chục; gà ta và gà công nghiệp giảm 10% và bánh chưng giảm 10% riêng mứt các loại giảm 15-30%.

Công ty Vissan thực hiện chương trình giảm 10-15% đối với tất cả các mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn Tết Mậu Tuất năm 2018 từ ngày 13/2/2018 đến hết ngày 19/2/2018 (tức ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày 4 tháng giêng), áp dụng tại tất cả các hệ thống siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trong dịp tết.

Nguồn cung dồi dào

Tại Cần Thơ, do có 9 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn trên địa bàn thành phố, giá trị nguồn hàng dự trữ thường xuyên 403 tỷ đồng, với 34 điểm bán lẻ, gồm các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sách Thiết bị trường học TP Cần Thơ; Công ty Cổ phần Lương thực Sông Hậu; Công ty Cổ phần Gentraco; Công ty TNHH EB Cần Thơ; Công ty CP Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ; Công ty TNHH MTV CoopMart Cần Thơ; Chi nhánh Tổng Công ty TM Sài Gòn - THHHMTV –TT điều hành Santra bán lẻ Cần Thơ - Siêu thị Coopmart Thốt Nốt.

Chương trình có 12 mặt hàng bình ổn, gồm: Gạo tẻ thường, gạo thơm nội địa, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, rau củ quả, đường các loại, dầu ăn các loại, tập học sinh và viết các loại, viết bi các loại, cặp, ba lô học sinh các loại.

Doanh nghiệp chủ động về nguồn vốn, niêm yết giá bán, giá bán thấp hơn từ 5%; thực hiện việc bán hàng cố định, lưu động theo kế hoạch và theo cam kết của đơn vị.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng để đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa trong dịp tết không để xảy ra tình trạng khan hiếm làm tăng giá hàng hóa, tập trung công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không để hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Tại Kiên Giang, nhóm hàng thực phẩm tươi sống, hải sản khô và các loại hoa quả giá cả của các loại mặt hàng này tăng rất mạnh so với ngày thường, hàng hóa phong phú đa dạng từng các chủng loại bày bán trên các khu vực chợ, các siêu thị trong nội ô các huyện, thị và thành phố Rạch Giá.

Nhìn chung vào những ngày giáp Tết một số mặt hàng trên tăng lên theo mức cung cầu của người tiêu dùng so với năm trước: Nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, cây kiểng,... chủ yếu là nhóm bia, rượu là tăng mạnh.

Riêng giá các loại gas là tăng thêm 20.000 đồng/bình. Giá cả bình quân một số mặt hàng cứ thế ngày 12/2/2018 đến ngày 19/2/2018 thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Châu Thành, huyện U Minh Thượng, huyện Hòn Đất, huyện Giồng Riềng, huyện Phú Quốc, huyện An Minh, huyện Gò Quao, huyện Kiên Hải.

Tại Thái Bình, hàng hóa phong phú, giá tăng nhẹ 5% so ngày thường, không xảy ra đột biến giá (trứng gà, giò lụa, thịt lợn, gà). Giá rau củ ổn định.

Một số địa phương khác (Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bình Phước…), giá cả nhìn chung không có biến động bất thường.

Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao nên giá tại một số chợ dân sinh tăng so với ngày thường do yếu tố tâm lý, tập trung chủ yếu ở nhóm thịt bò, thịt gà, giò với mức tăng phổ biến khoảng 10- 15%; giá hoa cảnh, cây cảnh biến động tăng tại một số khu vực. Giá rau, củ ổn định hoặc giảm (Lạng Sơn, Bắc Giang) do nguồn cung dồi dào.

