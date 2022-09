Gặp sự cố, nhà máy nước sạch Sông Đà phải ngừng cấp nước

(VTC News) -

Chiều 22/9, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Xuân Quý, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO) cho biết, đơn vị đã khắc phục xong sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước thô cấp cho nhà máy.

“Đây không phải là sự cố từ nhà máy, không phải nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mà do hoạt động sản xuất của người dân bên ngoài. Khi phát hiện nguy cơ, để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống công ty đã cho dừng cung cấp nước để phòng ngừa, kiểm soát tình hình. Hiện công an đang làm rõ sự việc này”, ông Nguyễn Xuân Quý thông tin.

Hôm qua, Viwasupco ra thông báo gửi các khách hàng về việc tạm ngừng cấp nước. Theo thông báo, vào khoảng 18h ngày 21/9, Công ty Viwasupco phát hiện sự cố có thể tác động ảnh hưởng đến chất lượng nước thô cấp cho nhà máy nước sạch Sông Đà.

Để đảm bảo cấp nước an toàn, Công ty Viwasupco chủ động dừng nhà máy để kiểm tra, xử lý từ 18h54 cùng ngày. Lượng nước đang lưu trữ trong bể chứa của công ty sẽ tiếp tục được cấp và ngừng từ 21h30 ngày 21/9.