Gần 1 ngày sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô vẫn chưa hợp tác đo nồng độ cồn

Chiều 24/7, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, tài xế ô tô gây tai nạn khiến một cô gái bị thương tại ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành vẫn chưa xuất trình giấy tờ, chưa hợp tác đo nồng độ cồn theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, tài xế này chỉ khai nhận tên Khiêm, 40 tuổi.

Đáng chú ý, qua hệ thống đăng kiểm và hệ thống quản lý xe của cơ quan công an, công an không tìm thấy dữ liệu của chiếc ô tô BKS 30A-971.70 do Khiêm điều khiển gây tai nạn.

Tài xế ô tô gây tai nạn vào tối 23/7 có lời lẽ lăng mạ, chống đối lực lượng chức năng khi bị yêu cầu làm việc.

Như VTC News đưa tin, tối 23/7, Khiêm lái ô tô BKS 30A-971.70 va chạm với xe máy do chị Nguyễn Hải L. (SN 2002, trú tại 226 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng) điều khiển khiến nạn nhân bị thương, hiện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô này còn lớn tiếng chỉ vào mặt, đồng thời có những lời lẽ lăng mạ, đánh cảnh sát và nhảy lên capo xe. Sau đó, cảnh sát và người dân khống chế, quật ngã và đưa nam tài xế này về trụ sở để làm rõ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.