Gã trai trộm 60 thùng bia đem bán để 'cày' game

(VTC News) -

Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận Liên Chiểu và Công an phường Hòa Khánh Nam nhận tin báo của chủ quán nhậu trên đường Ngô Thì Nhậm về việ bị kẻ gian trộm cắp tài sản, chủ yếu là bia. Công an xác định tại quán nhậu này bị mất trộm hơn 30 thùng bia các loại vào rạng sáng 18/10.

Nguyễn Văn Hóa tại cơ quan công an.

Qua điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera, Đội CSHS xác định Nguyễn Văn Hóa (31 tuổi, trú xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) là nghi phạm nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, Hóa thừa mình là thủ phạm trộm cắp tài sản tại quán nhậu nói trên. Do thất nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài và nạp thẻ "cày" game nên cứ đêm khuya và rạng sáng, Hóa đến các quán nhậu không có người trông coi để đột nhập trộm cắp. Tài sản Hóa nhắm đến thường là bia.

Rạng sáng 18/10, sau khi chơi game, Hóa lang thang khắp các ngả đường để tìm quán nhậu trộm bia. Đến quán nhậu trên đường Ngô Thì Nhậm, thấy không có người trông, Hóa đột nhập lấy 32 thùng bia các loại vác ra ngoài rồi thuê taxi chở đến quán bún trên đường Phạm Như Xương, bán cho một phụ nữ với giá 8,13 triệu đồng.

Để không bị nghi ngờ, Hóa nói với người này là bia của công ty, uống không hết nên bán lại.

Người phụ nữ mua bia từ Hóa cho biết, vào các ngày 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19 và 20/10, bà đã mua của Hóa khoảng 60 thùng bia các loại.

Mở rộng điều tra, Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu xác định Hóa thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm bia của các quán nhậu.