EVN đề nghị không tăng giá bán than vì giá bán lẻ điện chưa tăng kịp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) văn bản đề nghị không tăng giá bán than cho sản xuất điện.

Theo EVN, năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của tập đoàn và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu (giá than, giá khí, giá dầu).

EVN vẫn gặp khó khi chi phí nhiên liệu tăng cao.

"Mặc dù EVN và các đơn vị thành viên quyết liệt thực hiện các giải pháp nội tại, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét các phương án để giảm chi phi sản xuất, tuy nhiên do giá bán lẻ điện bình quân chưa được điều chỉnh kịp thời làm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN lỗ, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và đảm bảo an ninh năng lượng", EVN cho hay.

Vì vậy, EVN đề nghị TKV xem xét không điều chỉnh tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện, giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu.

EVN cũng muốn TKV cung cấp đầy đủ và liên tục than cho các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và cung cấp điện cho năm 2023, trong đó EVN đề nghị TKV xem xét giải pháp tăng cường khai thác và cung cấp than sản xuất trong nước cho các đơn vị phát điện.

Trước đó, ngày 5/9, EVN nhận được văn bản của TKV về việc điều chỉnh tăng giá bán các loại than trong nước cho sản xuất điện.

Tại công điện mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN, TKV, PVN tăng cường công tác phối hợp, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí; khắc phục triệt để tình trạng cắt khúc, lợi ích cục bộ giữa các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước trong sản xuất, cung ứng điện.

Các tập đoàn EVN, PVN, TKV thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan vận hành hệ thống điện quốc gia, khắc phục nhanh nhất các sự cố nguồn và lưới điện... tập trung đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm, cấp bách.