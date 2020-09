EVN cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Quốc khánh 2/9/2020

Mặc dù dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay chỉ diễn ra trong 1 ngày nhưng mức tiêu thụ điện vẫn giảm khoảng 20% so với ngày bình thường trước nghỉ Lễ với số liệu công suất và sản lượng tiêu thụ HTĐ toàn quốc ngày 2/9/2020 lần lượt là 28247 MW và 599,7 triệu kWh.

Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2019 thì phụ tải điện của ngày 2/9/2020 vẫn tăng mạnh, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc và TP Hà Nội do thời tiết nắng nóng trở lại. Theo số liệu thống kê, cả công suất và sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày 2/9/2020 tăng khoảng 25% so với ngày 2/9/2019; riêng tại miền Bắc thì mức tăng này là 30%. Đặc biệt đối với TP Hà Nội, sản lượng tiêu thụ điện ngày 2/9/2020 thậm chí còn tăng tới gần 60% so với cùng kỳ 2019.

Trong ngày lễ Quốc khánh, các nhà máy điện cùng hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đã vận hành an toàn, ổn định. Ngoài ra, không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ trong cả dịp Lễ.

Trước đó, để đảm bảo điện trong dịp lễ Quốc khánh, EVN đã sớm có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị; đồng thời yêu cầu không bố trí công tác trên lưới làm gián đoạn cung cấp điện của khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.