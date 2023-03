Dương Tử Quỳnh giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023

(VTC News) -

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra vào sáng 13/3 (giờ Việt Nam). Bộ phim chủ đề đa vũ trụ Everything everywhere all at once dẫn đầu danh sách với 11 đề cử.

Với màn trình diễn xuất sắc trong dự án điện ảnh này, Dương Tử Quỳnh trở thành nghệ sỹ gốc Á đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô đã vượt Cate Blanchett để chiến thắng giải thưởng này.

Trên sân khấu, nữ diễn viên xúc động, khóc nức nở khi nhận được giải thưởng cao quý. Cô gửi lời cảm ơn tới gia đình, tới những người đã theo dõi, ủng hộ mình. "Giải thưởng này là biểu tượng của hi vọng, là bằng chứng giấc mơ có thể trở thành sự thật. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi. Nếu không có đạo diễn, không có ê-kíp làm phim, tôi không thể đứng đây ngày hôm nay. Tôi xin giành giải thưởng này cho mẹ tôi, cho tất cả những người mẹ trên thế giới, vì họ đều là những người anh hùng. Nếu không có các bà mẹ thì thế giới này sẽ chẳng có người anh hùng nào cả. Mẹ tôi đã 84 tuổi, hôm nay, tôi sẽ mang giải thưởng này về Malaysia để ăn mừng”. Nữ diễn viên kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời cảm ơn gia đình, cảm ơn Viện Hàn lâm.

Dương Tử Quỳnh xuất hiện lộng lẫy tại lễ trao giải Oscar 2023.

Ngôi sao điện ảnh người Malyasia Dương Tử Quỳnh từng xúc động khi được xướng tên ở đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Oscar lần thứ 95. Dương Tử Quỳnh cũng là nữ diễn viên châu Á đầu tiên, nữ nghệ sỹ Malaysia đầu tiên nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Oscar.

Cô chia sẻ, sở dĩ bản thân có được may mắn này vì tác phẩm mình đóng chạm đến chủ đề gắn kết mọi người lại với nhau: mái ấm và sự cảm thông giữa các thế hệ. Và điều quan trọng hơn cả là nhân vật mà cô hóa thân - người mẹ Evelyn Wong - đã dẫn dắt khán giả qua mọi cung bậc cảm xúc để chạm đến cơ hội được yêu thương.

Trong bộ phim Everything everywhere all at once, Dương Tử Quỳnh đóng vai một phụ nữ Trung Quốc nhập cư tên Evelyn Wang, là chủ cửa hiệu giặt ủi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, còn Quan Kế Huy vào vai Waywond Wang, người chồng nhu nhược và ngốc ngếch của cô. Cả hai vợ chồng cùng thực hiện nhiệm vụ giải cứu đa vũ trụ.

Trước đó cũng nhờ vai diễn này, nữ diễn viên người Malaysia gốc Hoa cũng thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ (SAG Awards) lần thứ 29. Cô trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của SAG. Đây được xem là giải thưởng tiền Oscar.

Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy trong phim "Everything everywhere all at once" - tác phẩm nhận tổng cộng 11 đề cử tại Oscar 2023.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, bước vào con đường nghệ thuật sau khi đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Cô từng tham gia hàng chục bộ phim điện ảnh đình đám như Câu chuyện cảnh sát 3, Yes Madam, Supercop... Cô thường tự thực hiện những pha hành động nguy hiểm, táo bạo, đến diễn viên Thành Long cũng phải nể phục.

Trở thành "Bond girl" sánh đôi cùng James Bond của Pierce Brosnan trong phim Tomorrow never dies năm 1997, tên tuổi của Dương Tử Quỳnh bắt đầu nổi tiếng ở Mỹ.

Những tác phẩm sau đó như Ngoạ hổ tàng long, Hồi ức của một Geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương, Con nhà siêu giàu Châu Á…, tiếp tục giúp danh tiếng của Dương Tử Quỳnh lan rộng trên toàn cầu. Cô được biết đến như một đả nữ chuyên nghiệp, chinh phục Hollywood bằng khả năng võ thuật của mình.

Ngọc Thanh