Quan Kế Huy - Nam diễn viên gốc Á giành giải Oscar

(VTC News) -

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại đường đua Oscar 2023, Quan Kế Huy đã vượt qua các đối thủ "nặng ký" để giành tượng vàng danh giá.

Quan Kế Huy bật khóc khi cầm trên tay tượng vàng Oscar.

Trên sân khấu, nam diễn viên bật khóc, nghẹn ngào khi cầm trên tay tượng vàng Oscar. Anh nhắc đến mẹ và hành trình điện ảnh gian nan của mình: "Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar! Họ nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim. Tôi không thể tin rằng nó đang xảy ra với tôi. Đây là giấc mơ Mỹ!”.

Quan Kế Huy cũng gửi lời cảm ơn đến Viện Hàn lâm và gia đình: "Cảm ơn Viện Hàn lâm đã đề cử tôi. Cảm ơn mẹ, cảm ơn em trai - người đã chăm sóc con tôi mỗi ngày để tôi có thời gian đóng phim. Cảm ơn tất cả đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Vợ tôi từng nói, thời của anh sẽ đến thôi".

Dương Tử Quỳnh rơi nước mắt trước khoảnh khắc Quan Kế Huy thắng Oscar.

Trước đó, Quan Kế Huy công phá hầu hết giải tiền Oscar như Quả cầu vàng, SAG..., với vai diễn trong Everything Everywhere All At Once. Ở bộ phim giả tưởng này, anh hóa thân nhiều bản thể của nhân vật ở đa vũ trụ song hành tồn tại, với nhiều kiểu hình tượng: hiền lành nhưng nhu nhược, lạnh lùng, nghèo khổ, thành đạt, giỏi võ...

Quan Kế Huy sinh năm 1971 là người gốc Hoa. 7 tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ. Giai đoạn 1998-2018, Quan Kế Huy tạm dừng đóng phim, chuyển sang làm công tác hậu trường, sản xuất phim. Sau đó, anh mới trở lại màn ảnh. Sau gần 40 năm, anh gây chú ý trở lại ở tuổi trung niên với "Everything Everywhere All at Once".

Lệ Chi