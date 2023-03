Dương Tử Quỳnh xuất hiện lộng lẫy với đầm lông trắng. Với màn trình diễn xuất chúng trong phim điện ảnh "Everything everywhere all at once", cô trở thành nghệ sĩ gốc Á đầu tiên có đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Nữ diễn viên được dự đoán sẽ chiến thắng giải thưởng này.