'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa: Bỏ vai vì vài đồng và tuổi già 'ăn theo' Tây du ký

Mặc dù xuất hiện trong phim không nhiều nhưng Từ Thiếu Hoa lại được khán giả yêu mến đặc biệt bởi ngoại hình và khí chất rất giống với hình dung của họ về Đường Tăng.

Đường Tăng điển trai nhất

Trong 3 diễn viên đảm nhận vai Đường Tăng trong tác phẩm Tây Du Ký, Từ Thiếu Hoa có vẻ ngoài nổi bật nhất. Ông có gương mặt điển trai, thư sinh, thanh tú rất hợp với nhân vật.

Cơ duyên khiến Từ Thiếu Hoa nhận được vai Đường Tăng rất đặc biệt. Ban đầu, ông được đạo diễn Dương Khiết mời đảm nhận vai Đông Hải Long vương và dự kiến sẽ vào tiếp vai Tiểu Bạch Long. Còn vai Đường Tăng do Uông Việt đảm nhiệm.

Tuy nhiên, Uông Việt bỏ vai chỉ sau 3 tập phim khiến đạo diễn Dương Khiết rất bối rối. Bà liền quyết định chọn Từ Thiếu Hoa vào vai này.

Từ Thiếu Hoa vào vai Đường Tăng.

Dương Khiết hoàn toàn có lý do để lựa chọn Từ Thiếu Hoa bởi thời điểm đó, ông đã gây tiếng vang khi vào vai "Công tử ngốc" Nguyên Phong trong phim Tinh biến. Ông cũng được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ có thực lực, được người hâm mộ gọi là "Tiểu sinh số 1 Trung Quốc".

Bỏ vai vì 5 NDT

Từ Thiếu Hoa bỏ Tây du ký chỉ sau 6 tập phim. Ông nêu lý do muốn tiếp tục học lên cao học. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lý do thực sự khiến Từ Thiếu Hoa bỏ vai Đường Tăng là ông không hài lòng với mức cát-sê của mình khi so sánh với Mã Đức Hoa - người đóng vai Trư Bát Giới và Lục Tiểu Linh Đông - diễn viên thủ vai Tôn Ngộ Không.

Theo nguồn tin từ đoàn làm phim, Mã Đức Hoa và Lục Tiểu Linh Đồng hưởng mức thù lao 70 NDT/tập trong khi đó Từ Thiếu Hoa chỉ có 60 NDT/tập.

"Phim đang quay, anh ta bảo đi học đại học. Nói ra thì không hay cho lắm, nhưng thật ra đó là vì 5 NDT (hơn 17.000 đồng theo tỷ giá hiện tại). Khi quay Nữ Nhi Quốc, vì phần quay của anh ta khá nhiều và nặng, Từ Thiếu Hoa hỏi với đạo diễn Dương Khiết có thể cho cát-sê của anh ta bằng Ngộ Không và Trư Bát Giới hay không.

Sau đó, đạo diễn Dương Khiết đã tăng cát-sê cho anh ta lên thành 65 NDT/tập, tuy nhiên Từ Thiếu Hoa vẫn không bằng lòng" - Mã Đức Hoa từng có lần chia sẻ lý do Từ Thiếu Hoa rời bỏ Tây du ký.

Từng có thông tin, sau khi Từ Thiếu Hoa nhất quyết rời đoàn làm phim, ba diễn viên Diêm Hoài Lễ, Mã Đức Hoa và Lục Tiểu Linh Đồng cùng chỉ đạo võ thuật Lâm Chí Khiêm mở tiệc mời cơm mong nam diễn viên thay đổi. Đạo diễn Dương Khiết cũng viết tâm thư năn nỉ. Nhưng tất cả đều không giữ chân được Từ Thiếu Hoa.

Đoàn làm phim vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Họ liên lạc với ngôi trường Từ Thiếu Hoa học, mong tạo điều kiện cho nam diễn viên tham gia tiếp Tây du ký. Tuy nhiên, đại diện nhà trường lại cho hay, Từ Thiếu Hoa không quan tâm tới bộ phim.

Điều này khiến cho mối quan hệ giữa Từ Thiếu Hoa và ê-kíp làm phim trở nên căng thẳng. Trong các buổi gặp mặt sau này của dàn diễn viên, Từ Thiếu Hoa đều không có mặt. Thậm chí, trong đám tang "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ, Từ Thiếu Hoa cũng không tới viếng hay có bất cứ lời chia buồn nào. Ông bị chỉ trích là người bạc tình, bạc nghĩa trong suốt nhiều năm trời.

Từ Thiếu Hoa không có mối quan hệ tốt với các diễn viên trong "Tây Du Ký".

Hơn 60 tuổi vẫn vất vả mưu sinh

Sau khi tốt nghiệp cao học, Từ Thiếu Hoa góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Tam quốc diễn nghĩa, Đường Huyền Trang, Bố y Khổng Tử... Thế nhưng, diễn xuất của ông không còn được đánh giá cao nữa.

Từ Thiếu Hoa chuyển về quê nhà tỉnh Sơn Đông công tác với chức Phó Viện trưởng Viện Kịch nói tỉnh Sơn Đông, Trưởng đoàn Kịch nói Thanh Niên và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác.

Tuy có vị thế nhưng Từ Thiếu Hoa không khá giả về kinh tế. Khi bước qua tuổi 60, nam diễn viên lại mặc áo cà sa của Đường Tăng, hát nhạc Tây du ký tại một số sự kiện nhỏ lẻ để kiếm tiền. Vào năm 2018, cát-sê của ông khi hát tại sự kiện là 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng).

Khi chứng kiến Từ Thiếu Hoa hát sự kiện, nhiều khán giả cảm thấy xót xa, thương cảm. Có người thông cảm vì ông đang cố gắng mưu sinh. Tuy nhiên, cũng có người chỉ trích ông ăn mày quá khứ.

Đáp lại những chỉ trích trên, Từ Thiếu Hoa bình thản nói: "Cuộc đời này chuyện gì cũng là hư ảo. Được cũng vui mà thất bại cũng không nản. Nếu cả đời chỉ gặp thành công không thất bại là điều đáng tiếc, thất bại không có thành công cũng để lại đau xót. Niềm vui trong cuộc sống này là việc ta nỗ lực vượt qua mọi thử thách”.

Từ Thiếu Hoa hát tại sự kiện.

Quan hệ với Quốc vương Nữ Nhi quốc

Khi Tây Du Ký mới lên sóng, nhiều người đã thêu dệt mối tình đẹp như mơ giữa Từ Thiếu Hoa với Chu Lâm - người đóng vai Quốc vương Nữ Nhi quốc. Họ cho rằng, vì yêu nam diễn viên mà Chu Lâm đã mỏi mòn chờ đợi suốt mấy chục năm trời. Chỉ tới khi biết không thể có được tình cảm của Từ Thiếu Hoa, nữ diễn viên mới chịu kết hôn với người khác.

Tuy nhiên, gần đây Chu Lâm đã phủ nhận thông tin trên. Bà tiết lộ, trước khi đóng Tây du ký, bà và Từ Thiếu Hoa đều đã kết hôn.

Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm trong một cảnh quay.

Nhan sắc vợ Từ Thiếu Hoa.

Dương Côn, vợ của Từ Thiếu Hoa là nghệ sĩ kịch, sau này chuyển sang làm đạo diễn. Hai người cùng quê. Có thông tin nam diễn viên kém vợ 2 tuổi.

Dương Côn là nghệ sĩ rất tài năng nhưng không sắc nước hương trời. Do đó, nhiều người coi cuộc hôn nhân của Từ Thiếu Hoa và Dương Côn là đũa lệch. Bất chấp những khác biệt đó, họ sống bên nhau rất hạnh phúc và có chung một cô con gái.