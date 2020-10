Đua vô địch hấp dẫn nhất lịch sử: Viettel vượt lên, Hà Nội FC chưa từ bỏ

Lịch thi đấu V-League vô tình mở ra hai vòng cuối vô cùng hấp dẫn khi bốn đội bóng đang cạnh tranh huy chương là Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh sẽ thi đấu lần lượt với nhau.

Ở vòng tiếp theo, Hà Nội FC đụng độ Sài Gòn FC ở sân Hàng Đẫy, trong khi Viettel phải gặp Quảng Ninh. Vòng hạ màn V-League sẽ chứng kiến Viettel làm khách trên sân Sài Gòn FC, còn Hà Nội FC làm khách trên sân Quảng Ninh.

Khoảng cách sít sao giữa ba đội dẫn đầu cho thấy mọi trận đấu giữa nhóm này đều có tính chất "chung kết", trong mùa giải cuộc đua vô địch tại V-League hấp dẫn chưa từng có.

Lịch thi đấu vòng 5 giai đoạn 2 V-League.

Viettel vượt lên

Trận hòa 0-0 trước Hà Nội FC tối qua (29/10) có ý nghĩa hơn bất cứ chiến thắng nào của Viettel ở V-League mùa này, bởi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã thành công với nhiệm vụ ngăn chặn đối thủ vượt lên. Dù 1 điểm ở trận này khiến Viettel bị Sài Gòn FC thu hẹp cách biệt, song đội bóng áo lính vẫn nắm quyền chủ động ở cuộc đua vô địch.

Bởi về cả điểm số lẫn lịch thi đấu, Viettel đều có lợi thế. Vòng tới, Khắc Ngọc cùng đồng đội sẽ gặp Quảng Ninh - đội "đuối" nhất, có tham vọng không rõ ràng nhất ở cuộc đua đến ngai vàng. Quảng Ninh cũng vừa mất tinh thần sau trận thua 1-2 trước Sài Gòn FC.

Viettel có trận hòa quan trọng với Hà Nội FC.

Trên sân khách, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng cũng không quá xuất sắc. Phần lớn điểm số Quảng Ninh có được mùa này đến từ thành tích xuất sắc trên sân Cẩm Phả. Do đó, nếu vượt qua đối thủ ở Hàng Đẫy, Viettel sẽ tạo sức ép ngàn cân lên cả Sài Gòn FC và Hà Nội FC, bởi hai đối thủ này phải so tài trực tiếp với nhau ở vòng tới.

Trong trường hợp thắng Quảng Ninh, Viettel xem như chạm được một tay vào ngai vàng. Trong các đối thủ còn lại, Viettel là một trong số ít đội có quyền tự quyết. Thắng cả hai trận còn lại, Viettel sẽ vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử.

Đặc quyền của đội bóng áo lính có được nhờ kết quả quá tốt kể từ giai đoạn lượt về. Ngoại trừ trận thắng HAGL, các trận còn lại của Viettel đều kết thúc khi đội bóng này ghi nhiều nhất là... 1 bàn. Viettel rất chắt chiu điểm số và biết mình biết người. Đó là hình ảnh của nhà vô địch.

Viettel biết chắt chiu trong cuộc đua vô địch.

Khắc Ngọc cùng đồng đội đã ở rất gần ngưỡng cửa lịch sử, và Viettel phải tận dụng được hậu thuẫn từ lịch thi đấu để chạm tới ngai vàng.

Khó cho Sài Gòn FC và Hà Nội FC

Trên lý thuyết, Sài Gòn FC vẫn còn quyền tự quyết. Thắng cả hai trận còn lại, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành sẽ vô địch V-League. Song, đánh bại Hà Nội FC ở trận đấu tại Hàng Đẫy tới đây là thử thách quá khó nhằn với đội bóng áo tím lúc này.

Sài Gòn FC không còn sự bùng nổ như ở giai đoạn lượt đi. Đội bóng Sài Thành vẫn thắng 3, hòa 1 trong 5 trận giai đoạn hai, nhưng các chiến thắng đều đã chật vật, khó khăn hơn nhiều. Dễ thấy Sài Gòn FC phụ thuộc rất nhiều vào khả năng ghi bàn của bộ đôi ngoại binh Geovane Magno và Pedro Paulo.

Trước Quảng Ninh, một mình Pedro đã mang về chiến thắng với cú đúp bàn thắng ghi được. Trước Hà Nội FC, Sài Gòn FC sẽ lại trông đợi vào "súng hai nòng" từ Brazil. Nhưng để có 3 điểm ở Hàng Đẫy, Sài Gòn FC cần nhiều hơn thế.

Sài Gòn FC (áo tím) sẽ vô địch nếu thắng cả hai trận còn lại.

Bởi Hà Nội FC đang phục hồi. 4 chiến thắng liên tiếp (trước khi bị Viettel chặn lại) ở giai đoạn hai cho thấy Hà Nội FC đã trở lại hình ảnh của nhà vua. Nếu Pape Omar hay Rimario không quá "gỗ" ở trận tối qua, Hà Nội FC đã là đội chiễm chệ trên ngôi đầu, chứ không phải Viettel.

So với Viettel, Sài Gòn FC còn không được đánh giá cao bằng về lực lượng. Khả năng phòng ngự của đội bóng do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt đã đi xuống, minh chứng là 3 bàn thua trong 2 trận gần nhất. Nói tóm lại, so với lượt đi, Sài Gòn FC không còn chắc chắn và khó lường bằng. Đây là bất lợi của đội bóng Sài Thành trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC và Sài Gòn FC sẽ tranh giành nhau điểm số. Chỉ có đội chiến thắng mới có thể đua với Viettel ở vòng cuối. Nếu hai đội níu chân nhau, Viettel sẽ là "ngư ông đắc lợi". Xem ra lịch thi đấu đang ủng hộ Viettel lần đầu vô địch V-League.