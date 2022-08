Du lịch Việt Nam hồi sinh, đón gần 1 triệu lượt khách quốc tế từ đầu năm 2022

(VTC News) -

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, du lịch Việt Nam đang phục hồi sau giai đoạn khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng tích cực so với thời gian trước trong điều kiện thuận lợi về kiểm soát y tế, đạt 352,6 nghìn lượt người trong tháng 7, tăng 49% so với tháng 6 và gấp 47,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam đón gần 1 triệu lượt khách quốc tế từ đầu năm 2022. (Ảnh minh họa)

Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 831 nghìn lượt người, chiếm gần 87,1% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 13,5 lần so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 123,3 nghìn lượt người, chiếm 12,9% và gấp 3,6 lần; bằng đường biển đạt 257 lượt người, chiếm 0,03% và tăng 8,9%.

Du lịch nội địa diễn ra khởi sắc với lượng khách nội địa lên đến hơn 60 triệu lượt do học sinh, sinh viên đang trong kì nghỉ hè. Các cơ sở lưu trú, lữ hành và các khu du lịch đón lượng khách lớn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, hoạt động thương mại và dịch vụ phục hồi nhanh ở tất cả các ngành, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành. Nguồn cung hàng hóa dồi dào tại các siêu thị và chợ truyền thống, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân.

Du lịch phục hồi kéo theo tăng trưởng doanh thu nhiều loại hình dịch vụ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm 2022 ước đạt 324,9 nghìn tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè (riêng doanh thu tháng 7/2022 tăng 134,7% so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước và dịch vụ du lịch lữ hành gấp 35,5 lần.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động vận tải trong tháng 7 diễn ra nhộn nhịp với những kết quả tích cực cả về vận tải hành khách và hàng hóa. Trong đó, vận chuyển hành khách gấp 3,9 lần và luân chuyển hành khách gấp 5,9 lần so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng rất cao trong dịp hè; vận tải hàng hóa tăng 79% về vận chuyển và tăng 64,3% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.