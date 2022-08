Việt Nam liên tục nằm trong nhóm điểm đến du lịch tăng trưởng cao

Khách du lịch nước ngoài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Thành Đạt/TTXVN

Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu của nước ta, 9 thị trường là từ khu vực châu Á và Thái Bình Dương, còn lại là Trung Quốc. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường gửi khách hàng đầu, tiếp đó là thị trường Mỹ. Trong 10 thị trường, khu vực Đông Nam Á có tới 4 thị trường là Campuchia, Singapore, Thái Lan và Malaysia. Các thị trường từ châu Âu dù số lượng khách chưa đông nhưng tốc độ tăng trưởng rất cao, đứng đầu là Anh, tiếp đó là Pháp và Đức.

Tổng cục Du lịch nhận định, kinh doanh du lịch đang “ấm lên” theo đà phục hồi. Cụ thể, nửa đầu năm 2022, Tổng cục Du lịch đã thẩm định, cấp mới 312 giấy phép cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (tăng 286 giấy so với 2021), cấp đổi 65 giấy phép, thu hồi 38 giấy phép.Tính đến hết tháng 6/2022, cả nước có 2.415 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hiện có 1.060 doanh nghiệp đã được các địa phương cấp phép. Cả nước hiện có khoảng 33.330 cơ sở lưu trú du lịch với 667.000 buồng, trong đó có 215 khách sạn 5 sao với 72.000 buồng, 334 khách sạn 4 sao với 45.000 buồng…

Triển vọng phục hồi của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng rõ ràng hơn khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao. Hoạt động du lịch mở cửa trở lại đã tạo công ăn việc làm cho người lao động. Cũng theo Tổng cục Du lịch, từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến có tăng trưởng cao nhất thế giới, với mức tăng trưởng từ 50%-75%. Lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 7/2022 đạt mức 100 điểm, cao gấp 5,9 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022 (17 điểm). So với cùng kỳ năm 2021, lượng tìm kiếm từ các thị trường quốc tế về du lịch Việt Nam trong tháng 7/2022 tăng trên 1.200%. Nhóm 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam lần lượt là: Mỹ, Australia, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Malaysia, Đức và Thái Lan.



Trong khi đó, lượng tìm kiếm du lịch nước ngoài của người Việt trong tháng 7/2022 vẫn tăng cao ở mức 780% so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ tiếp tục tăng cao khi hoạt động du lịch quốc tế trên toàn cầu đang có xu hướng phục hồi. Các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á vẫn nhận được sự quan tâm nhiều nhất của du khách Việt Nam. Có tới 6 quốc gia gồm Singapore, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Philippines nằm trong nhóm 10 quốc gia được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất. Điều này cho thấy các điểm đến gần đang là xu hướng ưu tiên của du khách Việt Nam trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch.



Tổng cục Du lịch cùng Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với các doanh nghiệp, hãng hàng không và các điểm đến lên kế hoạch tổ chức xúc tiến quảng bá nhằm nhanh chóng phục hồi thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, tập trung vào các thị trường gần khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu.



Cụ thể, du lịch Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế JATA (JATA Tourism Expo) tại Nhật Bản từ ngày 22-25/9. Đây là hội chợ du lịch quốc tế hàng đầu trong khu vực, tập trung thu hút khách Nhật Bản, một trong những thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam.



Tiếp đó là Hội chợ Du lịch thế giới WTM (World Travel Market) tại Vương quốc Anh từ ngày 7-9/11. Đây cũng là hội chợ du lịch quốc tế lớn hàng đầu thế giới, tập trung các đối tác lớn từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó là các lễ hội, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, châu Âu, Bắc Mỹ, Australia...).



Ở trong nước, du lịch Việt Nam sẽ được giới thiệu tại Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC (International Travel Expo) tại TP.HCM từ ngày 8-10/9. Đây là một trong hai hội chợ du lịch quốc tế thường niên lớn nhất của Việt Nam. Sau đó là chương trình xúc tiến du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Mê Công (MTF) diễn ra tại Hội An, Quảng Nam từ ngày 9-14/10. Đây được coi là sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng...