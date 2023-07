Dự báo tuần tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (13/7), Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa.

Lượng mưa tính từ 12h đến 15h ngày 13/7 có nơi trên 25 mm như: PRoh (Lâm Đồng) 36.8 mm, Nâm Njang ( Đắk Nông) 36.4 mm, Viên An (Sóc Trăng) 38.8 mm, Bình Long (An Giang) 28.2 mm…

Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Chiều tối và đêm 13/7, vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm 14/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 14/7, nắng nóng ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ sẽ đón mưa vừa, mưa to và dông từ chiều tối 14/7 đến sáng 15/7, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 40-70 mm, có nơi trên 150 mm. Cũng trong khoảng thời gian này, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngày 15/7, nắng nóng diện rộng có thể kết thúc ở Bắc Bộ. Từ chiều 15-16/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa mưa vừa, mưa to. Khoảng 20/7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Philippines, lúc 13h có vị trí ở vào khoảng 15.5-16.5 độ Vĩ Bắc, 122.5-123.5 độ Kinh Đông.

Đêm 13 và ngày 14/7, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) và vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong đêm 13/7, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, từ 14/7 gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.

Trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam trên các vùng biển phía Nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Nguyễn Huệ