Bắc Bộ sắp hứng mưa dông, vùng núi có nơi mưa to

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối 12/7 đến ngày 13/7, vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp hứng mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Từ chiều tối 14-15/7, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 40-70 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Chiều và đêm 14/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay (12/7), hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Philippines.

Từ đêm 12/7, Nam Biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong đêm 12/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5. Ngày 13/7, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thêm, dự báo khoảng 2-3 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đó, khoảng 15-20/7 khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.

Nguyễn Huệ