Biển Đông có thể hứng 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 7

(VTC News) -

Thời kỳ đầu tháng 5/2023, trên Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm và suy yếu trên khu vực giữa Biển Đông vào ngày 7/5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ tháng 7 đến tháng 9/2023, có khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển này, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Trong tháng 7/2023, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Có thể xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 7. (Ảnh minh hoạ)

Từ tháng 10-12/2023, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo có khoảng 3-5 cơn và nguy cơ ảnh hưởng đến Trung Bộ, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tháng 6/2023, cả nước xảy ra 4 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Đặc biệt, đợt nắng nóng diện rộng từ 1- 4/6, nhiều nơi tại Bắc Bộ đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ tháng 6.

Dự báo tháng 7/2023, trung du và đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng tập trung trong khoảng thời kỳ 10-15 ngày đầu tháng, Bắc và Trung Trung Bộ có thể kéo dài hơn.

Nhiệt độ trung bình tháng 7/2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Cũng trong tháng này, lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn từ 5-15%, một số nơi vùng núi phía Bắc ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Trung và Nam Trung Bộ ở mức xấp xỉ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 5-10%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

Tháng 7/2023, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, cục bộ có ngày mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trùng nhiều vào thời điểm chiều tối.

Người dân cả nước cần đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá (tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ).

Nguyễn Huệ