Dự báo thời tiết ngày 6/8: Miền Bắc có nơi mưa rất to, thời tiết mát mẻ

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm hôm qua (5/8), Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h ngày 5/8 đến 3h ngày 6/8 có nơi trên 100 mm như: Thuỷ điện Huội Quảng (Lai Châu) 271 mm, Mường Tùng (Điện Biên) 179.7 mm, Chiềng Lao 2 (Sơn La) 239.6 mm, Mồ Dề 2 (Yên Bái) 117.2 mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 131.4 mm…

Từ 6-8/8, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 180 mm. Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h.

Ngày 6/8, miền Bắc rải rác mưa dông. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí - Viên Minh)

Ngày và đêm 8/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 2h ngày 5/8 đến 2h ngày 6/8, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Khoen On (Lai Châu) 334,8 mm, TD Huội Quảng (Lai Châu) 271,2 mm, Mường Tùng (Điện Biên) 256,8 mm, Chiềng Lao 2 (Sơn La) 240,6 mm, Cao Sơn (Hoà Bình) 140 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong những giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong một vài giờ tới.

Trên biển, ngày và đêm hôm qua, trạm đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ngày và đêm hôm nay 6/8, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m, vịnh Bắc Bộ từ 1,5-2 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 6/8, Bắc vịnh Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 7/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-3 m, vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Nguyễn Huệ