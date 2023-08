Mưa lớn gây sạt lở, nhiều tảng đá lớn rơi xuống đường ở Hoà Bình, Điện Biên

(VTC News) -

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sáng 5/8, trên một số tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh Hòa Bình và Điện Biên xuất hiện các điểm sạt lở, đá rơi, nước ngập.

Lực lượng CSGT cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở.

Khoảng 8h, tại km 421 - Quốc lộ 6, tthuộc bản Co Ngựu, xã Mương Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, hai bên đường bị sạt lở làm giao thông đi lại gặp khó khăn. Phòng CSGT và Công an huyện Tuần Giáo đang phối hợp với Cơ quan quản lý đường bộ 1 khắc phục. Hiện đã thông xe tạm thời.

Tại km 3+600 quốc lộ 4H, thuộc địa phận huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, trong sáng nay xuất hiện sạt lở gây tắc đường, xe ô tô không đi được.

Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên và CSGT Công an huyện Mường Chà đang phối hợp với Công ty đường bộ 2 khắc phục sự cố.

Lượng lớn đất đá sạt lở xuống quốc lộ 4H, thuộc địa phận huyện Mường Chà, Điện Biên.

Tại Hoà Bình, khoảng 8h, tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai, thuộc địa bàn xã Mông Hoá, TP Hòa Bình, Hòa Bình bị ngập, các phương tiện đi qua lại không đảm bảo an toàn. Lực lượng CSGT Công an TP Hòa Bình tổ chức phân luồng không cho phương tiện đi qua.

Cùng thời điểm trên, tại km146 tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tam Hoà, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu cũng xuất hiện điểm sạt lở đất đá từ trên đồi xuống đường.

Còn tại đường liên xã Hang Kia - Pà Cò (huyện Mai Châu), một lượng đất đá lớn trên núi đã lở xuống đường cản trở giao thông. Lực lượng CSGT Hòa Bình cùng Công an huyện, Công an xã và chính quyền địa phương tổ chức khắc phục, ứng trực, phân luồng, cảnh báo phương tiện và nhân dân qua lại đảm bảo an toàn.

Hôm qua, trên tuyến quốc lộ đoạn qua xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến chiếc ô tô bị đè bẹp.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị tảng đá nặng hàng tấn đè biến dạng, kính sau vỡ và xe bị đẩy sát vào dải hộ lan ven đường. 4 người ngồi trên xe may mắn không bị thương.

Cục CSGT đề nghị người dân khi lưu thông qua các khu vực trên tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập.

Lực lượng chức năng và người dân dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, từ 1 - 7h ngày 5/8, tại khu vực các huyện Đà Bắc, TP Hòa Bình, Lương Sơn có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm. Lượng mưa đo được tại xã Độc Lập (TP Hòa Bình) 41.8 mm, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) 33,0 mm, xã Tú Lý (Đà Bắc) 45.8 mm, thị trấn Đà Bắc 44.0 mm.

Mưa liên tục gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, đặc biệt là sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, trên các ta luy dương đường giao thông, khu vực có địa chất yếu, ngập úng các vùng trũng thấp tại các huyện, thành phố.

Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình dự báo nguy cơ sạt lở đất tại huyện Lương Sơn (các xã Lâm Sơn, Cao Sơn, Cao Dương, Cư Yên, Tiến Sơn), huyện Đà Bắc (các xã Cao Sơn, Tú Lý, Tân Minh, Tân Pheo, Hiền Lương, Đồng Ruộng, Yên Hòa, Trung Thành, Đoàn Kết và thị trấn Đà Bắc), TP Hoà Bình (xã Độc Lập, Hòa Bình, Yên Mông, Hợp Thịnh, Hợp Thành, Quang Tiến và phường Thống Nhất, Dân Chủ), huyện Mai Châu (các xã Đồng Tân, Thành Sơn, Tòng Đậu, Hang Kia, Pà Cò).

Sáng 5/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 08 yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc. Theo đó, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các địa phương, các Bộ, ngành chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nhà ở, sản xuất nông nghiệp; khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, các Bộ, ngành chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường đưa tin về tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Anh Văn - Minh Tuệ