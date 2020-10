Dự án chưa hoàn thành hệ thống thoát nước, dân hứng chịu trận ngập lịch sử

Video: Dân hứng chịu trận ngập úng lịch sử

Ngập úng lịch sử

Suốt một tuần nay, hàng trăm người dân xóm Trung, khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự bức xúc khi trải qua trận ngập úng lịch sử.

Ngày 14/10, nhiều khu vực xóm Trung vẫn còn ngập trong nước.

Ông Lê Văn Hà - tổ trưởng tổ tự quản số 11 – người đại diện cho 81 hộ dân vừa gửi đơn lên UBND phường Điện Dương, trình bày về tình trạng ngập úng đang còn tiếp diễn ở xóm Trung.

Theo ông Hà, từ ngày 6/10, mưa to kéo dài không ngớt khiến nước liên tục trút xuống khu dân cư nằm lọt thỏm so với mặt bằng của các dự án khu đô thị đang thi công. “Nền nhà hiện tại của người dân xóm Trung hầu hết thấp hơn 1m so với mặt bằng của các dự án khu đô thị.

Vì những dự án này chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước nên bao nhiêu nước mưa cứ tràn xuống nhà dân và gây ngập úng”, ông Hà giãi bày.

Không giấu nổi bức xúc, ông Nguyễn Thanh Diêu (nhà sát vách dự án) kể, sáng 7/10, toàn bộ diện tích trong vườn nhà ông lâm cảnh ngập sâu 30cm.

“Rạng sáng ngày 10, cả nhà đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì nước dâng cao vào nhà. Mực nước lên nhanh khiến vợ chồng tôi không kịp trở tay, do đó, tủ lạnh và một số đồ đạc bị ngâm ướt.

Từ chiều qua (13/10), nước mới bắt đầu rút và ngoài vườn bây giờ vẫn đang ngập lênh láng do không có lối thoát”, ông Diêu nói.

Theo ông Hà, ông Diêu cũng như hàng trăm người dân xóm Trung, đây là lần đầu tiên, họ sống trong cảnh ngập nước, nhiều nơi trong xóm ngập sâu 1,5m.

Nước trong vườn nhà dân vẫn không có lối thoát.

Ngày 14/10, thực tế dọc tuyến đường qua xóm Trung, PV VTC News ghi nhận, nhiều nhà dân ở cuối xóm, đặc biệt sát bên hông khu đất của các dự án khu đô thị vẫn còn mênh mông nước và không có lối thoát.

Trong số các hộ dân đang lâm cảnh ngập úng có nhà của cụ Lê Thị Song (80 tuổi). Cụ Song không có chồng con, sống neo đơn trong căn nhà nhỏ cách dự án đang thi công tầm 10m. Chứng kiến cảnh nước tràn vào nhà, ngày 8/10, một người cháu của cụ đã đưa cụ về nhà mình nhằm đảm bảo sự an toàn.

Ngập cục bộ do chưa khớp nối hạ tầng

Đó là câu trả lời của ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn khi đề cập đến nguyên nhân xảy ra ngập úng tại xóm Trung.

Theo ông Hà, 2 dự án nằm trên địa bàn xóm Trung và đã san lấp mặt bằng cao hơn nền nhà của người dân là khu đô thị Đại Dương Xanh và khu đô thị Ánh Dương.

Theo ông Nguyễn Xuân Hà, đến thời điểm hiện tại, hệ thống thoát nước tại các dự án khu đô thị nằm trên địa bàn xóm Trung vẫn chưa hoàn thành.

Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam chấp nhận chủ trường đầu tư đối với 2 dự án trên. Trong đó, dự án khu đô thị Đại Dương Xanh với diện tích 12,62 hecta (hạ tầng hoàn thành 95%). Khu đô thị Ánh Dương với diện tích 7,15 hecta (hạ tầng hoàn thành 60%).

“Đến thời điểm hiện tại, các dự án vẫn chưa khớp nối hạ tầng, cụ thể là hệ thống thoát nước. Chính vì vậy mà trong đợt mưa lớn vừa qua, xóm Trung bị ngập cục bộ”, ông Hà nói và thông tin thêm, việc chủ đầu tư chưa hoàn thành hệ thống thoát nước là do gặp vướng mắc khi một số hộ không đồng ý bàn giao mặt bằng.