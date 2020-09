Lũ quét gây ngập sâu 1-2m ở ngôi làng vùng cao Quảng Nam

Video: Lũ quét ở huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam

Ngày 18/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam thông tin về tình hình cơn bão số 5.

Lũ quét gây ngập sâu ở huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam. (Ảnh: B.Đ)

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão, từ chiều tối qua (17/9), trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang xuất hiện mưa to, lượng mưa từ 350-400mm. Đến thời điểm 5h hôm nay (18/9), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Giang thống kê có khoảng 100 điểm sạt lở, 95ha lúa ở địa phương này bị ngập úng. Huyện đã sơ tán 110 hộ dân tại các điểm sạt lở đến nơi an toàn.

Tại ngôi làng Tà Vàng, xã A Tiêng, trận lũ quét bất ngờ ập tới trong đêm khiến nhà cửa của hàng chục hộ dân bị ngập sâu trong nước.

Mực nước lũ cao từ 1-2m khiến người dân phải thức trắng đêm di chuyển đồ đạc. Một số trâu bò nuôi thả ở đám ruộng dọc bờ sông cũng chết do nước lũ.

Nước lũ cuồn cuộn trên sông A Vương. (Ảnh: B.Đ)

Ngoài ra, lũ trên sông A Vương chảy qua huyện Tây Giang đổ về cũng gây ngập úng nhiều hoa màu và trâu bò của đồng bào vùng cao bị chết do ngạt nước.