Đồng Nai: Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển 17.000 viên ma túy qua đường hàng không

Ngày 3/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Minh Phúc (29 tuổi) và Trần Văn Tuấn (28 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 4/2023, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài qua đường hàng không về sân bay Nội Bài, sau đó vận chuyển vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ.

Công an tra số lượng ma tuý nguỵ trang trong các hộp nhựa.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng liên quan, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom, Công an TP Biên Hoà, Công an TP Hà Nội và Đội kiểm soát phòng chống ma tuý - Cục Hải quan Hà Nội xây dựng kế hoạch để đấu tranh triệt phá.

Khoảng 18h30, ngày 26/5, tại phường Tân Biên (TP Biên Hoà), tổ điều tra bắt quả tang Vũ Minh Phúc đang nhận kiện hàng chuyển phát bên trong có khoảng 17.000 viên ma tuý tổng hợp.

Toàn bộ số ma tuý tổng hợp này được các đối tượng nguỵ trang trong 24 hộp nhựa hình trụ tròn, phía trên có chứa một loại kem màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Minh Phúc khai nhận số ma tuý nói trên được gửi từ nước ngoài về Sân bay Nội Bài, sau đó, được chuyển phát vào TP Biên Hoà cho Vũ Minh Phúc rồi Phúc tiếp tục vận chuyển cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) tại tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Tuy nhiên, Khi Phúc vừa nhận kiện hàng (chứa 17.000 viên ma tuý tổng hợp) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Trần Văn Tuấn. Cơ quan công an xác định, Tuấn thường sử dụng ma túy chung với Vũ Minh Phúc và có vai trò giúp sức cho Phúc trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

