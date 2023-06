Bắt giữ 3 kẻ vận chuyển ma tuý số lượng lớn ở Thừa Thiên Huế

(VTC News) -

Ngày 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ liên tiếp 2 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn.

Theo công an, chiều 1/6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh phối hợp với Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan tỉnh, Đồn Biên phòng Lao Bảo và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép với số lượng lên đến 1kg ma tuý tổng hợp tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phùng Thanh Thịnh và Hoàng Phi Hùng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Minh Vương cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng gồm: Phùng Thanh Thịnh (SN 1991) và Hoàng Phi Hùng (SN 2005) cùng trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, tối ngày 31/5, tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng Hải quan, Biên phòng tỉnh, Đoàn 2 Cảnh sát biển bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Vương (SN 1984), trú tại khu phố 3 (phường 4, thành phố Đông Hà) thu giữ 36.000 viên ma tuý tổng hợp.

​Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỨC THỦY