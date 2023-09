Đồng hành cùng hơn 3.500 trường học trên toàn quốc đón lễ khai giảng năm học mới

(VTC News) -

Chào đón học sinh trong những ngày đầu năm học mới, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu vinh dự đồng hành cùng các trường thuộc các cấp học từ địa đầu của Tổ quốc là thành phố Hà Giang cho đến Buôn Ma Thuột - thành phố lớn nhất Tây Nguyên bằng hoạt động lắp đặt hệ thống biển bảng, khẩu hiệu quy mô lớn. Tất cả nhằm gửi gắm thông điệp ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức giao thông, kỹ năng sống, tinh thần và nghị lực trong học tập của các em học sinh.

Song song với đó, Ocean Edu đã trao hàng ngàn suất học bổng học tiếng anh tới các em học sinh với tổng quỹ học bổng lên tới 30 tỷ đồng. Quỹ học bổng này sẽ tạo điều kiện và cơ hội cho các em được học và tiếp xúc với môi trường đào tạo giáo dục chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế, được học tiếng Anh cùng 100% giáo viên nước ngoài.

Thông qua đó, Ocean Edu mong muốn được góp phần nâng cao giá trị tri thức cho cộng đồng và xã hội, giúp thế hệ trẻ có thể tự tin với hành trang ngôn ngữ, vững bước vào tương lai.

Cũng trong chiến dịch Back to School 2023 - 2024, tại hơn 150 chi nhánh của Ocean Edu trên toàn quốc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi, mang tới nhiều kiến thức học tập bổ ích cho các em học sinh: Chuỗi sự kiện Livestream với chủ đề “Back to school"; chuỗi hoạt động chào đón năm học mới hay là những buổi học bổ trợ - ôn tập lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh sau những ngày hè nghỉ ngơi, thư giãn.

Được thành lập từ năm 2007 đến nay, trong suốt gần 17 năm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã trở thành một trong những tổ chức giáo dục Anh ngữ uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đào tạo các khóa học tiếng Anh theo phương pháp giảng dạy hiện đại và chuẩn quốc tế: Tiếng Anh trẻ em 4 - 16 tuổi, luyện thi IELTS, luyện thi TOEIC. Ở mỗi khóa học, các bạn học viên sẽ được trải nghiệm quy trình học tập chặt chẽ, bài bản, song song với đó là các hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển toàn diện kỹ năng cho học viên.

Với hệ thống hơn 150 chi nhánh trải rộng khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc, Ocean Edu luôn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các em học sinh và quý vị phụ huynh trong hành trình tri thức tương lai.