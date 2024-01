Đình chỉ vụ án đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, ngày 3/1, đơn vị đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh do xét thấy hậu quả do các hành vi của bị can gây ra đã được khắc phục, không còn nguy hiểm cho xã hội.

Viện KSND tỉnh cũng hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" và hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hải.

Ông Nguyễn Văn Hải. (Ảnh tư liệu: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Trước đó, ngày 14/11/2023, ông Nguyễn Văn Hải đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố bị can để điều tra về hành vi "vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Hành vi của ông Hải xảy ra từ năm 2014 khi đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ.

Cụ thể, năm 2014, Huyện ủy Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đồng ý chủ trương trong việc giao đất ở tại xã Phước Hội cho nhiều đối tượng bằng hình thức có thu tiền sử dụng đất. Quá trình thực hiện, chính quyền đã giao hơn 230 lô đất, tuy nhiên sau đó phát hiện nhiều trường hợp giao đất sai quy định, sai đối tượng. Tỉnh yêu cầu khắc phục hậu quả bằng việc thu hồi lại đất đã giao.

Tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND huyện Đất Đỏ.

Đến tháng 10/2022, đã khởi tố bị can đối với: Tạ Văn Bửu (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015 - 2022), Huỳnh Văn Phi (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường) và Trần Ngọc Hùng (nguyên Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường). Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao lại cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Sau khi ông Nguyễn Văn Hải bị khởi tố, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, phân công ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở phụ trách, điều hành công việc của đơn vị này.

Trong quá trình ông Nguyễn Văn Hải bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra, Sở Nội vụ tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Hải tại Kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 7 - 8/12/2023.

Sau khi Bộ Nội vụ trả lời, ông Nguyễn Văn Hải vẫn được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả bỏ phiếu, ông Hải đạt 16 phiếu tín nhiệm cao, 25 phiếu tín nhiệm và 7 phiếu tín nhiệm thấp.