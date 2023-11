Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

(VTC News) -

Tối 15/11, trả lời VTC News, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải (SN 1970, trú tại huyện Long Điền, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự.

Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Hải.

Theo kết quả điều tra của cơ quan điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, ông Hải liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Hải, quê huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông từng công tác tại thanh tra huyện Đất Đỏ, sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ.

Tháng 4/2017, ông Hải được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đầu tháng 4/2019, ông Hải được điều động và bổ nhiệm ông giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thay thế ông Quách Hữu Phước, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Đến tháng 7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh sang giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.