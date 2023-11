Điều tra vụ mỏ đá hết hạn vẫn rầm rộ khai thác đất bán cho dự án ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Tối 7/11, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng Công an kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc Công ty Lạc An (phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) ngang nhiên đưa máy móc, khai thác đất đi bán cho các dự án khi chưa đủ giấy phép.

“Vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Phòng Công an kinh tế thông tin.

Liên quan đến sự việc, đại diện Công ty cổ phần Lạc An (Công ty Lạc An, trụ sở đóng tại TP.HCM) cho biết đơn vị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, các nội dung liên quan cho công an.

Xe tải chờ múc đất mang đi bán tại mỏ đá của Công ty Lạc An. (Ảnh: Trọng Tùng)

Trước đó, như VTC News đã phản ánh, Mỏ đá của công ty Lạc An thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép lại vào năm 2012, với tổng diện tích 15,5ha. Đến năm 2018, hợp đồng thuê đất của mỏ đá đối với Công ty Lạc An đã hết hạn.

Theo quy định, công ty này phải dừng hoạt động khai thác khoáng sản để làm hồ sơ gửi các cấp chính quyền trình UBND tỉnh ký quyết định thuê đất.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV VTC News, khoảng 1 tháng nay, Công ty Lạc An đã ngang nhiên đưa nhiều máy xúc, cùng hàng chục chiếc xe tải lớn rầm rộ cho khai thác đất tại 2 điểm trong khu vực mỏ đá.

Những xe này sau khi “ăn no” đất thì di chuyển theo hướng về đường tránh thị xã Kỳ Anh. Sau khi chạy theo đường tránh thị xã Kỳ Anh khoảng 3km, tài xế cho xe rẽ phải hướng về QL1A, rồi chạy đi vào công trường của các dự án tại phường Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh). Các dự án tại phường Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) là điểm đến cuối cùng của dàn xe.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty CP Lạc An thừa nhận hiện tại mỏ đá đang thiếu hợp đồng thuê đất. Hiện doanh nghiệp đã trình hợp đồng thuê đất lên UBND tỉnh và chờ ký.

“Theo quy định thì cần có hợp đồng thuê đất thì doanh nghiệp mới có thể khai thác, hiện chúng tôi cũng đã nộp đầy đủ tiền cấp quyền sử dụng đất, tuy nhiên việc làm các thủ tục hành chính quá chậm.

Số đất chúng tôi khai thác hiện đang cung cấp, phục vụ cho công trình nhiệt điện và Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng. Tất cả các xe đều có hóa đơn mỗi khi ra khỏi mỏ”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Ông Trần Phố Huế, Chủ tịch UBND phường Kỳ Liên cho biết, địa phương đã từng mời Công ty cổ phần Lạc An xuống làm việc và yêu cầu chấm dứt hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa bàn vào ngày 25/9.

“Doanh nghiệp cũng đồng ý với phương án của phường, thị xã là trong lúc chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thì nghiêm cấm việc khai thác và vận chuyển vật liệu đi kèm ra khỏi địa bàn. Chúng tôi sẽ cho lực lượng lên kiểm tra để xử lý theo quy định”, lãnh đạo UBND phường nói thêm.

Video: Doanh nghiệp ồ ạt khai thác đất khi chưa có đủ giấy phép