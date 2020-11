Điều tra nguyên nhân nghi phạm chết khi đang bị tạm giam tại Đắk Lắk

Ngày 5/11, trả lời VTC News, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Minh, bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Buôn Ma Thuột.

"Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm tử thi và sẽ công bố kết luận, đơn vị cũng đang chờ, chưa thể có kết luận gì thêm về nguyên nhân tử vong của ông Minh", lãnh đạo công an TP Buôn Ma Thuột nói.

Theo đó, ngày 30/10, ông Minh được cán bộ Nhà tạm giữ đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột để cấp cứu. Sau đó tiếp tục được đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng chết vào ngày 31/10.

Theo người nhà, khi ông Minh được đưa đi cấp cứu thì Công an TP Buôn Ma Thuột có mời họ vào bệnh viện. Tại đây, người nhà thấy ông Minh không mặc quần áo, trên người có nhiều dấu vết bị tổn thương. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, đó chỉ là "nhìn nhận chủ quan của người nhà".

Ngoài ra, người nhà ông Minh cũng thông tin, ông có tiền sử tâm thần không bình thường, nghiện ma tuý nên được đưa vào Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và rối nhiễu tâm trí Đắk Lắk để điều trị.

Ngày 5/11/2019, ông Minh được trung tâm cho về hoà nhập cộng đồng theo nguyện vọng của mẹ ruột. Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, ông Minh nghiện ma tuý trở lại, có biểu hiện ngáo đá, thường xuyên la hét, đe doạ đánh người nên gia đình làm đơn xin đưa ông Minh trở lại trung tâm.

Trong khi gia đình đang viết đơn xin cho ông Minh được đi điều trị tâm thần trở lại thì ông bị Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, đang chờ truy tố về hai hành vi trên thì tử vong.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.