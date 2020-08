Hai tử tù treo cổ chết trong phòng biệt giam: Công an Bắc Kạn thông tin

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, bị cáo Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân (cùng 32 tuổi, trú xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) là bị cáo trong vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị TAND tỉnh Bắc Kạn xử “Tử hình” hôm 29/7.

Khoảng 9h05 ngày 1/8, tại buồng giam G2 và G3, nhà G, trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn (nơi giam giữ 2 bị cáo trên), quản giáo phát hiện Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân treo cổ tự tử chết.

Lương Văn Bằng, Lăng Văn Vân cùng đồng phạm tại phiên xét xử cuối tháng 7. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn)

Theo báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Bắc Kạn, nhà G trong trại tạm giam Công an tỉnh là khu giam giữ người bị kết án tử hình, đang giam giữ 4 bị cáo, trong đó có bị cáo Lương Văn Bằng (ở buồng G3) và Lăng Văn Vân (ở buồng G2). Đây là khu giam giữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, các biện pháp giam giữ, quản lý được trại Tạm giam Công an tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong buổi sáng từ 6h đến trước 8h30 ngày 1/8, qua kiểm danh, kiểm diện, quản giáo thấy cả 4 bị cáo trên không có dấu hiệu bất thường.

Đến 8h30 khi quản giáo kiểm danh, kiểm diện thì thì Lăng Văn Vân xin thuốc đau tai, Lăng Văn Thủy (bị cáo giam tại buồng giam G4) xin thuốc viêm họng.

Sau đó, quản giáo lên Trạm xá và Thư viện trại Tạm giam để lấy thuốc, sách báo. Đến khoảng 9h05 cùng ngày, khi cán bộ quản giáo lấy thuốc, sách báo cho các bị cáo, thì phát hiện tại buồng G2 và buồng G3, Lăng Văn Vân và Lương Văn Bằng đã treo cổ tự tử trong tư thế chân bị cùm, bị treo bởi sợi dây (bện bằng sợi vải chăn và chiếu) được luồn từ ô thoáng cửa buồng giam.

Khi phát hiện, công tác sơ cứu ban đầu được thực hiện, nhưng cả 2 đã chết.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xử lý.

Thi thể 2 tử tù đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.