Điều gì khiến nhiều địa điểm bỏ hoang trở thành nơi đáng sợ nhất?

Vào khoảng thế kỷ thứ 10, đế chế người Maya rộng lớn trải dài từ phía bắc Trung Mỹ đến phía nam Mexico đột ngột biến mất. Người dân vĩnh viễn rời bỏ các thành phố đá lớn của mình mà không rõ lý do. Có bằng chứng cho thấy là do hạn hán, biến đổi khí hậu, chiến tranh, thiếu lương thực, bệnh tật.

Tuy nhiên, một số nhà lý thuyết cho rằng, những hình chạm khắc của người Maya có mối liên hệ chặt chẽ với người ngoài hành tinh và UFO, nên việc biến mất được cho là do văn minh ngoài Trái Đất can thiệp. Mọi thứ còn sót lại cho đến nay chỉ còn là các kim tự tháp và đền thờ cổ tráng lệ. (Ảnh: pixabay.com)