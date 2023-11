Diễm My 9X: Mẹ mất, cha có cuộc sống riêng, gia đình bạn trai là chỗ dựa cho tôi

(VTC News) -

Trong suốt 6 năm yêu nhau, Diễm My 9X và bạn trai Vinh Nguyễn đã có hành trình yêu đáng nhớ với những cột mốc, kỷ niệm buồn vui đều có đủ.

Hôn phu của Diễm My là một doanh nhân thành đạt. Anh tốt nghiệp cử nhân ở đại học Swinburne và tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học RMIT Úc. Không chỉ vậy, Vinh Nguyễn cũng đạt được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Trong đó, có một nhà hàng được Michelin lựa chọn.

Diễm My và bạn trai.

Diễm My kể cô và bạn trai lần đầu gặp gỡ tại một liên hoan phim được diễn ra ở Úc vào năm 2016. Thời điểm đó, Diễm My cho biết cô cảm thấy bạn trai là một người lịch lãm, duyên dáng. Từ đó, cả hai bắt đầu nảy sinh cảm tình. Dù vẫn duy trì việc liên lạc, song Diễm My vẫn không nghĩ đến việc sẽ bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn với nửa kia, bởi khoảng cách địa lý khi anh sống và làm việc tại Úc, còn cô lại hoạt động chủ yếu ở Việt Nam.

Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu, cả hai đã chính thức hẹn hò và vượt qua mọi rào cản về chuyện yêu xa để xây dựng mối quan hệ bền chặt. Trong suốt khoảng thời gian yêu xa, Diễm My và bạn trai vài tháng mới gặp nhau một lần. Từng có khoảng thời gian, cô cảm thấy áp lực và tự vấn bản thân liệu có hạnh phúc khi chấp nhận tình yêu này.

Theo nữ diễn viên, trong những lần tiễn bạn trai ra sân bay, cô đều khóc và cảm thấy rất chạnh lòng khi chứng kiến những cặp đôi khác hạnh phúc bên nhau. Khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, nữ diễn viên cũng phải chống chọi và vượt qua một mình. Dù hành trình yêu đầy chông gai, song Diễm My vẫn luôn cố gắng nhớ về những kỷ niệm của mình và đối phương để có thể nuôi dưỡng cảm xúc.

Cả hai đã có thời gian 6 năm bên nhau.

Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, trong khoảng thời gian 3 năm đầu yêu đương, Diễm My và vị hôn phu cũng xảy ra nhiều tranh cãi, hậm chí từng quyết định dừng lại khi khác biệt trong tính cách quá lớn. Tuy nhiên, sau 4 tháng ngừng liên lạc, cặp đôi đã quyết định cho nhau cơ hội và nối lại tình xưa. Với Diễm My, sau lần rạn nứt, cô cảm thấy mình với đối phương ngày một hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

"Sau 3 năm yêu xa, bạn trai bất ngờ về Việt Nam để tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Kể từ đó trở đi, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng gắn bó bền chặt hơn trước. Đồng thời, những khó khăn khi yêu xa cũng đã không còn là điều cản trở tình yêu đẹp của cả hai", cô chia sẻ.

Diễm My hạnh phúc khi được bạn trai ủng hộ mọi việc.

Tháng 3/2018, Diễm My 9X quyết định công khai mối quan hệ yêu đương với nửa kia cho khán giả. Là một người không hoạt động trong làng giải trí nhưng bạn trai Diễm My luôn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của Diễm My.

Nhận xét về bạn trai của mình, Diễm My tiết lộ: "Bạn trai tôi chăm chỉ, chịu khó làm việc, đàng hoàng và tử tế. Tôi đề cao sự tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển bản thân, cùng tiến về phía trước và cùng xây dựng tương lai trong một mối quan hệ".

Bên cạnh đó, Diễm My cũng có mối quan hệ rất tốt với phía gia đình của bạn trai. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình anh cũng luôn xem cô là một thành viên trong gia đình. Nữ diễn viên cho biết cô được bố mẹ bạn trai nấu rất nhiều món ăn ngon. Với Diễm My, gia đình bạn trai cũng chính là chỗ dựa tinh thần của mình.

Nữ diễn viên trải lòng: "Tôi hiện đi lại giữa nhà riêng và gia đình anh Vinh. Mẹ tôi qua đời và ba cũng có cuộc sống riêng. Vậy nên tôi xem họ chính là chỗ dựa. Tôi đã xưng hô với cha mẹ bạn trai là bố mẹ.

Trước đây, tôi rất tồ. Trải qua nhiều biến cố, gắn bó với nhau, tôi học ở họ tính kỷ luật, cách đối nhân xử thế, quan tâm người xung quanh. Mẹ anh thích học những khóa về tâm lý nên rất thấu hiểu con cái. Có lần hai mẹ con nói chuyện, tôi chưa kịp nói gì bà đã hiểu. Tôi cảm giác bà giống như mẹ ruột của mình".

Diễm My và bạn trai sẽ làm đám cưới vào ngày 21/12 sắp tới.

Sau 6 năm yêu đương, Diễm My 9X được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên khinh khí cầu ở Úc vào cuối tháng 12/2022. Đây cũng là cột mốc đánh dấu cái kết đẹp cho chuyện tình cảm của cả hai.

Ở thời điểm hiện tại, đám cưới của Diễm My và vị hôn phu được khán giả mong chờ. Nữ diễn viên đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp được diễn ra.

Theo Diễm My chia sẻ, cô cũng đã dành thời gian học thêm nhiều kỹ năng về nữ công gia chánh và sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân với việc làm vợ, làm mẹ.