Bị đồn mang thai trước ngày cưới, Diễm My 9X lên tiếng

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Diễm My 9X phủ nhận thông tin cô đang có "tin vui": "Sáng My vẫn chạy bộ bình thường nha mọi người ơi. Chưa có 'tin vui' gì đâu ạ. Vẫn chạy như ngựa đây ạ".

Diễm My 9X phủ nhận tin đồn mang thai trước thềm đám cưới.

Trước đó, trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình phát triển của một thai nhi trong bụng mẹ. Động thái này khiến nhiều người cho rằng Diễm My 9X đang khéo léo chia sẻ thông tin cô có bầu.

Tin đồn càng rộ lên khi người hâm mộ biết Diễm My 9X và vị hôn phu đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị đám cưới. Người đẹp từng chia sẻ cô sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 12 tới: "Thật ra tụi My chỉ đang lên kế hoạch chứ chưa xác định ngày. Và mình dự định tổ chức thật ấm cúng, sẽ không có nhiều người, chủ yếu khách mời là những người thân thiết nhất, vì như thế tụi My mới thoải mái".

Diễm My và ông xã sẽ kết hôn vào tháng 12 tới đây.

Đáng nói hơn, Diễm My cũng từng tiết lộ về kế hoạch sinh con: "Vì My là con một nên mình hiểu nhất cảm giác đơn độc, không có anh chị em. Vì thế, nếu sau này tổ ấm có thêm thành viên thì ít nhất phải là 2 đứa, chứ không phải 1".

Diễm My 9X tên thật là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Người đẹp từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như: Mỹ nhân kế, Váy hồng tầng 24, Kungfu Phở, Gái già lắm chiêu...

Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn gặp nhau vào năm 2015 tại Liên hoan phim tại Australia. Đến tháng 3/2018, nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm với anh. Thời điểm này, Vinh Nguyễn vẫn sinh sống tại Australia, còn Diễm My ở Việt Nam.

Diễm My và bạn trai doanh nhân từng có lần rạn nứt vì yêu xa. Tuy nhiên, Vinh Nguyễn đã chủ động chuyển về Việt Nam làm việc để có nhiều thời gian bên cạnh cô.

Diễm My 9X được cầu hôn vào tháng 12/2022.

Cuối tháng 12/2022, người đẹp được bạn trai cầu hôn khi cả hai đang du ngoạn trên khinh khí cầu. Diễm My 9X cho biết chuyện tình cảm của cô nhận được sự chúc phúc từ đôi bên gia đình.