Ảnh cưới ngọt ngào của Diễm My 9X

Diễm My chia sẻ: “My quen Thiên Minh từ lúc còn trẻ và gắn bó cho tới tận bây giờ; tình bạn này đã kéo dài được 15 năm. Điều khiến My cảm thấy hạnh phúc hơn cả là sau khi My gặp gỡ Vinh - hôn phu của My, Minh cũng dần trở nên thân thiết với Vinh hơn".