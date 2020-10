Điểm chuẩn khối ngành khoa học xã hội giữ 'ngôi vương', 9 điểm/môn vẫn trượt

Ngành Hàn Quốc học

Năm nay, ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy mức điểm chuẩn tuyệt đối là 30. Tiếp đến là ngành Đông Phương học với 29,74 điểm khối C.

Đây là năm đầu tiên ngành Hàn Quốc học tuyển sinh riêng biệt bởi trước đó chỉ là một ngành học thuộc khoa Đông Phương học của trường.

Ngành luật - kiểm sát

Khối C00 vào Học viện Toà án lấy 27,25 điểm, trung bình trên 9 điểm/môn. Tương tự, Đại học Kiểm sát lấy 29,67 điểm khối C00, tương đương gần 10 điểm/môn.

Điểm chuẩn cao nhất đối với khối ngành này phải kể đến Đại học Luật Hà Nội tuyển khối C với 29 điểm (ngành Luật kinh tế). Đồng thời, đây cũng là mức điểm cao kỷ lục của trường trong 3 năm qua.

Cùng với đó, Đại học Luật TP.HCM quyết định ngành học có điểm chuẩn cao nhất là Luật với mức 27 điểm (khối C00), các khối còn lại đều dao động từ 25 đến 26,6 điểm.

Ngành báo chí

Năm nay, các ngành Báo chí - Truyền thông bất ngờ lọt top những ngành học có điểm chuẩn cao nhất. Khoa Báo chí - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 28,5 điểm.

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra điểm chuẩn cho ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm chuẩn cao nhất với 27,5 điểm.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngành Truyền thông marketing có điểm chuẩn là 36,75 (trên thang điểm 40). Như vậy, có những thí sinh được 9 điểm/môn vẫn không thể đỗ.

(Ảnh minh hoạ: T.T)

Ngành ngôn ngữ

Các ngành Ngôn ngữ năm nay vẫn duy trì được sức hút, trong đó phải kể đến Ngôn ngữ Anh của Đại học Ngoại thương lên tới 36,42 điểm/trên thang điểm 40 (trung bình 9,1 điểm/môn).

Tương tự, ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Hà Nội có điểm chuẩn là 34,82 và Đại học Kinh tế Quốc dân là 35,6 hay Đại học Ngoại ngữ lấy điểm chuẩn ngành Sư phạm tiếng Anh là 35,83.

Ngoài ra, các ngành như Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Nhật cũng có mức điểm chuẩn khá cao dao động từ 34,5 đến 36.

Cùng với đó, Học viện Ngoại giao cũng đưa ra mức điểm 34,75 ngành Ngôn ngữ Anh khối D01; các ngành còn lại dao động từ 26-27 điểm khối D01 và A01.

Ngành công an

Với các trường khối các trường công an như Học viện An ninh nhân dân đưa ra mức điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh là 28,18 điểm khối D01 và 28,03 điểm khối C00.

Tương tự, Học viện Cảnh sát nhân dân cũng lấy điểm chuẩn khối C00 là 27,73 và khối D01 là 27,36 điểm đối với các thí sinh nữ, trong đó có kèm một số tiêu chí phụ về điểm số các môn học bậc THPT.

Ngành quân đội

Ở khối ngành quân đội, Học viện Biên phòng đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất ngành Biên phòng khối C00 là 28,5 điểm, trong đó điểm Địa lý đạt 10, Lịch sử 9,75 và Ngữ văn 8,25.

Học viện Khoa học quân sự, khoa Ngôn ngữ Trung Quốc đưa ra mức điểm chuẩn 28,10 điểm khối D01, tiếp đến là ngành Quan hệ quốc tế 28 điểm và ngành Ngôn ngữ Anh là 27,9 điểm.

Tương tự, trường Sĩ quan Chính trị quyết định mức điểm chuẩn là 28,5 điểm khối C00.

Ngành sư phạm

Ba năm trở lại đây, điểm chuẩn vào các trường sư phạm được nâng lên đáng kể. Trong đó, Đại học Sư phạm Hà Nội đưa ra mức điểm chuẩn ngành sư phạm Toán là 28 điểm khối A00 và sư phạm Văn 26,5 điểm khối C00.

Tương tự, Đại học Sư phạm TP.HCM cũng có mức điểm chuẩn cao nhất ngành sư phạm Anh 26.5 điểm khối D01, Sư phạm Văn khối C00 là 25.5 điểm.