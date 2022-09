Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương: Có ngành giảm gần 3 điểm

(VTC News) -

Năm nay, nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế cao điểm nhất với 28,40 điểm (giảm 0,4 điểm so với năm ngoái), kế đến là nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Marketing lấy 28,20 điểm (giảm 0,25 điểm so với năm ngoái). Ngành Ngôn ngữ tiếng Trung - 26,60 (giảm nhiều nhất trong tất cả các ngành - 2,75 điểm so với năm ngoái).

Tuy điểm chuẩn các ngành của Đại học Ngoại thương năm nay đều giảm nhưng so sánh với mặt bằng chung các trường khối ngành kinh tế thì vẫn trong nhóm cao nhất cả nước.

Đại diện trường Đại học Ngoại thương cho biết, về cơ bản, điểm trúng tuyển của năm 2022 tại tất cả các phương thức xét tuyển của trường là ổn định và chênh lệch không nhiều so với năm ngoái. Năm nay Đại học Ngoại thương giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển và mở mới 3 chương trình đào tạo gắn liền với công nghệ số là chương trình Marketing số, Kinh doanh số, Truyền thông Marketing tích hợp.

Dự kiến năm 2023, trường sẽ xây dựng và tuyển sinh 2 ngành đào tạo mới là Khoa học dữ liệu và Kinh tế chính trị quốc tế.

Thí sinh trúng tuyển theo tất cả các phương thức của trường sẽ nhập học và đăng ký ngành/chương trình trong ba ngày 26-28/9.