(VTC News) -

Còn 1 tuần nữa sẽ kết thúc đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2023. Báo điện tử VTC News thống kê điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân những năm gần đây.

Thí sinh có thể so sánh điểm chuẩn Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân những năm gần đây để đưa ra quyết định đăng ký phù hợp năng lực bản thân. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân những năm gần đây:

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân những năm gần đây.

Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân hệ chính quy là 100 chỉ tiêu, gồm 90 chỉ tiêu nam, 10 chỉ tiêu nữ.

Các chỉ tiêu được phân bổ theo từng đối tượng, phân vùng và phương thức tuyển sinh, như sau: Phía Bắc: 50 chỉ tiêu, nam tuyển 45 chỉ tiêu, nữ 5 chỉ tiêu, phía Nam: 50 chỉ tiêu, nam tuyển 45 chỉ tiêu, nữ 5 chỉ tiêu.

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an, xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ THPT, xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Trong phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân xét các tổ hợp xét tuyển A00, A01 kết hợp bài thi Bộ Công an mã CA1, bài thi mã CA1 gồm phần trắc nghiệm (lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh) và phần tự luận môn Toán.

Điều kiện xét tuyển sinh gồm: Thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm môn đó để sơ tuyển. Ví dụ thí sinh học THPT có môn tiếng Trung thì vẫn được dự tuyển nhưng chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường là khối A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Thí sinh đang học lớp 12 chưa có đánh giá học lực, hạnh kiểm năm 12 tại thời điểm sơ tuyển vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết lớp 12 sẽ căn cứ theo quy định để xét đạt điều kiện hay không.Tốt nghiệp THPT tính tới thời điểm xác nhận nhập học.

Trên đây là điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân những năm gần đây. Đồng hành cùng thí sinh, Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục gửi tới bạn đọc các thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm sàn các trường đại học năm 2023 trên cả nước mời các thí sinh và các bậc phụ huynh truy cập VÀO ĐÂY để cập nhật những thông tin mới nhất.

khánh sơn