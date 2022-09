Điểm chuẩn các trường ngành Y Dược có thể giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm

(VTC News) -

Sau 5 lần lọc ảo, ông Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào các ngành của trường năm nay giảm từ 0,5 đến 0,7 điểm, tuỳ từng ngành. Ngành cao điểm nhất là Y đa khoa và Răng Hàm Mặt, không có ngành nào tăng điểm so với năm ngoái.

Tỷ lệ thí sinh đạt điểm khối B00 từ 27 trở lên và số thí sinh đạt điểm 10 các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay giảm. Do đó, việc điểm trúng tuyển vào trường giảm so với năm ngoái là không bất thường.

Dự kiến chiều nay trường sẽ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2022.

Đại diện Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cũng cho biết, hôm nay là lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Cơ bản điểm chuẩn các ngành đã được định hình và ít biến động hơn so với các lần lọc ảo trước.

Dự kiến, điểm chuẩn một số ngành năm nay giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm ngoái. Mức giảm này nằm trong dự đoán của trường từ trước, do biến động điểm thi khối B giảm so với năm ngoái.

Đại diện bộ phận tuyển sinh của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng dự báo điểm chuẩn vào một số ngành năm nay sẽ giảm nhẹ khoảng 0,5 điểm so với năm học trước.

Căn cứ vào số lượng thí sinh thi ba môn Toán, Hóa học, Sinh học, trên cả nước thì hơn 468 thí sinh đạt 27,5 điểm trở lên, trong khi nhà trường chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp duy nhất là B00. Do vậy khi các thí sinh chia nguyện vọng ra nhiều trường, điểm chuẩn các trường khối ngành sức khỏe đều sẽ giảm.

Trong khi đó, hầu hết cả trường đại học top đầu khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Xã hội đều dự báo điểm chuẩn tăng so với năm ngoái. Cụ thể, Đại học Ngoại thương dự kiến điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của nhóm ngành cao nhất là 28,4, trong đó có ngành lên tới 28,9. Trường cũng cho biết thí sinh đạt điểm cao nhất là 30,85 (thang 30, gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).

Đại học Thuỷ lợi dự kiến điểm chuẩn cao hơn năm ngoái từ 1 điểm trở lên, tối đa 3 điểm, một số ngành điểm chuẩn bằng năm trước, không ngành nào điểm giảm. Các ngành điểm chuẩn cao thuộc nhóm ngành Kỹ thuật như: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Cơ Điện tử, Điều khiển và tự động hóa... Nhóm Kinh tế có ngành Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến 3 ngành Đông phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng sẽ có điểm chuẩn 29,95 hoặc 30.