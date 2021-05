Dịch COVID-19 bùng phát, giải cờ vua toàn quốc kết thúc sớm

(VTC News) -

Theo kế hoạch, Giải cờ vua đồng đội toàn quốc tranh cúp TPBank 2021 sẽ khép lại vào ngày 9/5, nhưng do những diễn biến khó lường của dịch bệnh cũng như yêu cầu của UBND tỉnh Cần Thơ, Liên đoàn Cờ Việt Nam và BTC đã quyết định thay đổi thể thức: 4 ván cuối nội dung cờ tiêu chuẩn được chuyển thành cờ chớp.

Giải đấu khép lại giải vào chiều nay (6/5). Chung cuộc, đoàn Hà Nội bảo vệ thành công ngôi đầu một cách thuyết phục với 4 HCV và 1 HCB.

Với sự tham dự của 350 VĐV thuộc 25 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước, Giải cờ vua đồng đội toàn quốc đã lập kỷ lục về số lượng kỳ thủ tham dự. Dù vậy, sau khi 2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp diễn ra ổn thoả thì nội dung cờ tiêu chuẩn đã phải chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh.

Đoàn Hà Nội thắng thuyết phục.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, BTC vẫn cho thi đấu ván 5 theo đúng thể thức cờ tiêu chuẩn (quá nửa số ván đấu) trước khi chuyển 4 ván còn lại thành cờ chớp để kịp kết thúc theo yêu cầu mới.

Ở nội dung cờ nhanh, đội nam Hà Nội với sự đồng đều của Trần Minh Thắng, Trần Tuấn Minh, Trần Đăng Minh Quang và Lê Tuấn Minh đã giành HCV khá sát nút, tổng hạng 27 so với 28 của TP.HCM.

Khá bất ngờ khi ngôi đầu cá nhân thuộc về Bùi Trọng Hào (Cần Thơ) với 8 điểm giành được sau 9 ván, vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn ở nội dung này. Đội Kiên Giang xếp thứ 3.

Cuộc cạnh tranh ở bảng nữ cũng rất quyết liệt với tổng hạng cách biệt sít sao. HCV thuộc về TP.HCM (tổng hạng 37) với Nguyễn Thị Thanh An, Bạch Ngọc Thuỳ Dương, Nguyễn Thanh Thuỷ Tiên và Hoàng Thị Bảo Trâm; trong khi đội Bắc Giang với các kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Hoàng Tú Linh, Võ Thị Kim Phụng và Đoàn Thị Vân Anh giành HCB (tổng hạng 38). HCĐ ở nội dung này thuộc về Quảng Ninh.

Giải đấu phải đổi thể thức do dịch COVID-19.

Ở nội dung cờ chớp, Hà Nội tiếp tục chứng tỏ sức mạnh với tấm HCV thứ 2 đồng đội nam nhờ các kỳ thủ Nguyễn Văn Hải, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy và Trần Minh Thắng. Với tổng hạng 16, đội cờ Thủ đô bỏ khá xa so với TP.HCM (HCB, tổng hạng 40) và Quân Đội (81). Trong khi ấy, đội nữ TP.HCM cũng hoàn tất cú đúp vẫn với 4 kỳ thủ Thanh An – Thuỳ Dương – Thuỷ Tiên và Bảo Trâm.

Một điều đáng chú ý là cặp vợ chồng ĐKT Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Phạm Lê Thảo Nguyên đã sát cánh đem về cả 2 tấm HCV nội dung đôi nam nữ cho đoàn chủ nhà Cần Thơ (giúp đội chủ nhà xếp hạng 3 chung cuộc).

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, sau 5 ván đấu tiến hành bình thường, 4 ván cuối đã dồn trong chiều nay khi chuyển sang thể thức cờ chớp. Kết quả, đội nam Hà Nội và nữ TP.HCM đều hoàn tất cú “hat-trick” HCV của mình.

Ở bảng nam, Hà Nội (Minh Thắng, Đức Việt, Văn Huy, Xuân Đạt) đạt tổng hạng 34 so với 48 của Quân Đội. Giành HCĐ (hạng 3, 4) là TP.HCM và Cần Thơ. Trong khi ấy đội nữ TP.HCM với Thuỳ Dương, Thuỳ An, Hồng Anh và Bảo Trâm đạt tổng hạng 29, bỏ xa so với đoàn thứ nhì là Bình Định. Xếp lần lượt tiếp theo là Bình Định và Cần Thơ.

Do bộ đôi Trường Sơn - Thảo Nguyên không tham dự nội dung đôi cờ tiêu chuẩn nên cặp Trần Tuấn Minh - Lê Thanh Tú của Hà Nội đã giành HCV thuyết phục, HCB thuộc về Bến Tre trong khi Lâm Đồng và Quảng Ninh giành HCĐ.

Chung cuộc, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCB; TP.HCM đứng thứ 2 vói 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Đoàn chủ nhà Cần Thơ xếp thứ 3 với 2 tấm HCV, 2 HCĐ.