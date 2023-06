Địa bàn giáp ranh Hà Nội: 'Trả công' cho người lao động bằng... ma túy

Tỉnh Hưng Yên hiện đang xây dựng nhiều khu công nghiệp, khu đô thị thu hút lượng lao động lớn từ ngoại tỉnh. Đáng chú ý, không ít lao động tham gia mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước thực trạng này, công an tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

“Giữ chân" người lao động bằng ma túy

Mới đây, tại thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Nghĩa Trụ bắt quả tang Lò Văn Hồng (SN 1994), trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vì hành vi tàng trữ 0,326g heroin. Qua khai thác, Hồng khai nhận số ma túy trên được hai đối tượng tên Toản và Chung trả công lao động.

Họp các tổ bảo vệ để triển khai công tác phòng chống ma túy tại khu dô thị

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng có liên quan gồm: Hoàng Mạnh Toản (SN 1989), Lưu Hà Tuyên (SN 1978) cùng trú tại Yên Bái; và Phạm Văn Chung (SN 1997) trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Theo tài liệu điều tra, Toản, Chung, Tuyên cùng có hành vi trả công cho người lao động bằng ma túy.

Tình trạng “đầu cánh”, “đầu cai”, chủ cơ sở kinh doanh thuê, sử dụng lao động là người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy là do nhân công lao động rẻ; thậm chí trả công bằng ma túy không phải là hiếm gặp.

Để diễn ra tình trạng này, theo Thượng tá Nguyễn Quốc Bình, Trưởng phòng Phòng điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hưng Yên, do địa bàn hai huyện Văn Lâm và Văn Giang tiếp giáp thủ đô Hà Nội nên các nhà đầu tư tập trung xây dựng nhiều công trình. Từ đó, kéo theo rất nhiều lao động từ khắp các nơi đổ về.

Có lúc cao điểm, địa bàn hai huyện Văn Giang, Văn Lâm tập trung 30.000 lao động; trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số trú tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai,... thuê nhà trọ tại 3.500 phòng của 4.860 hộ kinh doanh, gia đình.

Lượng người lao động từ các địa phương về tăng đột biến, các nhà thầu không chú ý đến việc tuyển dụng, dẫn đến số lượng lớn người lao động là người dân tộc miền núi phía Bắc sử dụng trái phép chất ma tuý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Quốc Bình thông tin, thời gian đầu, qua test nhanh phát hiện 23% trong tổng số 19.000 lao động ở hai huyện Văn Giang và Văn Lâm dương tính với ma túy.

Anh Trịnh Quang Phóng, trưởng thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên

Dễ dàng bắt gặp ma túy tại các tuyến đường trong khu đô thị

Tại 2 huyện Văn Giang và Văn Lâm, mặc dù lực lượng công an tỉnh, Công an huyện đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về ma túy trên hai địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Anh Trịnh Quang Phóng, trưởng thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên cho biết, từ khi 2 khu đô thị triển khai xây dựng trên địa bàn xã vào đầu năm 2022, do địa bàn thôn 14 bé, người lao động về quá đông nên kéo theo nhiều hệ lụy. Trong đó, nổi lên là tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Chỉ tay về khu vực nghĩa trang xã Nghĩa Trụ, anh Phóng cho hay, trước ngày 20/4/2023 từ con đường chạy dọc xuống nghĩa trang, sáng, trưa, giờ công nhân đi làm về, hoạt động mua bán ma tuý diễn ra công khai.

“Ở hai bên đường chạy xuống nghĩa trang, kim tiêm vứt bừa bãi ra đất, cắm vào gốc cây. Tại khu vực nghĩa trang có một vườn chuối, vườn bưởi, thời điểm đó kim tiêm cắm đầy vào gốc chuối và quả bưởi. Nhìn rất ghê làm người dân rất hoang mang, lo sợ”- anh Phóng kể.

Thiếu tá Nguyễn Minh Trang, Phó trưởng công an xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang

Về vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Minh Trang, Phó trưởng công an xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang khẳng định, trước thời điểm 20/4, tình trạng ma túy trên địa bàn xã rất phức tạp. Lực lượng công an xã mỏng nên toàn lực lượng đã cố gắng hết sức tuyên truyền, vận động, giải thích cho các “đầu cánh”, “đầu cai” về tính chất nguy hiểm của ma túy. Do địa bàn phức tạp, nên xã cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh có 9 công an chính quy về xã công tác.

“Các đối tượng “đầu cánh”, tổ đội, sử dụng 10, 20 công nhân nghiện và trả công bằng ma túy nên rất khó khăn cho công tác quản lý. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tuyên truyền đến toàn thể người dân, chủ nhà trọ, các lán trại ký cam kết khi phát hiện các đối tượng nghiện, đối tượng có sử dụng chất ma túy thì báo cáo ngay cho công an xã vận động người ta đi cai nghiện, hoặc trả về công an địa phương”- Thượng tá Minh Trang kể.

Thượng tá Đàm Hồng Giang, Phó trưởng Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Thượng tá Đàm Hồng Giang, Phó trưởng Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết, trước tình hình ma túy phức tạp, lực lượng công an huyện đã phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, công an huyện, thị xã, đã triển khai 5 chốt tại địa bàn phức tạp về ma túy.

Bên cạnh biện pháp phòng ngừa, lực lượng công an còn tiến hành tổng kiểm tra cư trú, chủ nhà trọ, Ban quản lý công trường,… yêu cầu những nơi này ký cam kết không thuê người sử dụng ma túy. Đồng thời, phối hợp các ban ngành thu gom bơm kim tiêm ở các khu vực nghĩa trang, tuyên truyền phòng chống ma túy.

Bên cạnh đó, công an huyện cũng tổ chức phối hợp lực lượng y tế, tổ chức xét nghiệm chất ma túy đối với người lao động.

Qua hơn 1 tháng từ ngày 20/4 đến nay, công an huyện Văn Giang đã phát hiện trên 700 trường hợp dương tính với ma túy, tổ chức phạt hành chính và đưa gần 600 trường hợp về bàn giao cho công an địa phương về theo dõi, quản lý.

Song song với công tác phòng ngừa, lực lượng công an tập trung bắt giữ, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đến nay qua hơn 1 tháng đã bắt giữ 42 vụ, 46 bị can đã khởi tố.

Nguyễn Hiền (VOV.VN)