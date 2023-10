Đến công an giải quyết công việc, thanh niên bỏ quên bọc tiền rồi về nhà đi nhậu

(VTC News) -

Ngày 16/10, anh Nguyễn Thành Danh (SN 1994, trú khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa) cho biết, vừa gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên bày tỏ lòng biết ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy An về việc nhanh chóng truy tìm, trao trả lại tài sản.

Anh Danh vui mừng nhận lại số tiền đã bỏ quên.

Theo đó, khoảng 8h ngày 10/10, anh Danh đến Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động Công an huyện Tuy An giải quyết công việc. Đến 8h10 cùng ngày, anh Danh ra về và bỏ quên 1 túi xách, bên trong có số tiền 365 triệu đồng và một số vật dụng cá nhân trên ghế đá ở khu vực tiếp dân.

Sau khi về nhà, anh Danh nhậu với bạn rồi đi ngủ, không nhớ đã bỏ quên túi xách. Đến 24h cùng ngày, anh Danh mới sực nhớ ra sự việc, liền ra kiểm tra cốp xe ô tô nhưng không thấy nên đã liên hệ trực ban Công an huyện Tuy An nhờ giúp đỡ.

Thư cảm ơn gửi đến công an huyện Tuy An.

Do khu vực tiếp dân có rất đông người dân đến liên hệ giải quyết công việc, nguy cơ bị mất tài sản là khá lớn nên ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tuy An đã chỉ đạo tổ chức tìm kiếm và đã tìm thấy túi xách của anh Danh trên ghế đá trong khu vực tiếp dân.

Sáng 11/10, Công an huyện Tuy An đã tổ chức trao trả toàn bộ số tài sản bị bỏ quên cho chủ sở hữu.