Người đàn ông Trung Quốc viết thư cảm ơn Công an Hà Tĩnh

(VTC News) -

Ngày 5/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhận được thư cảm ơn của anh Hè Xião Lán (SN 2003, quê tại TP Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc).

Trong thư, anh Hè Xião Lán vết: “Vào ngày 12/6/2022, sau khi thoát khỏi những kẻ lừa đảo, tôi tìm đến Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Tại đây, họ hướng dẫn và làm việc trực tiếp với tôi, bố trí chỗ ăn, ở và đối xử rất tốt. Lực lượng công an bảo vệ tôi an toàn. Họ thường xuyên động viên, nói chuyện, tạo cảm giác yên tâm, giúp tôi lấy lại tinh thần".

Anh Hè Xião Lán gửi thư cảm ơn Công an huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: T.T)

Trước đó, tối 12/6, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện người đàn ông quốc tịch Trung Quốc hốt hoảng đến trình báo việc bị lừa đảo. Lực lượng chức năng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra.

Nạn nhân được xác định là Hè Xião Lán, bị một số đối tượng người Trung Quốc lừa đảo và khống chế đưa qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch (hiện chưa rõ mục đích và tung tích các đối tượng lừa đảo). Khi đi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, Hè Xião Lán bỏ trốn.

Sau hơn 20 ngày cùng lực lượng chức năng phối hợp giải quyết các thủ tục, đến ngày 4/7, anh Hè Xião Lán được đưa trở về quê hương.