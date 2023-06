Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk gửi thư cảm ơn người dân

(VTC News) -

Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có thư gửi đồng bào và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh sau vụ việc 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) bị tấn công khiến nhiều người thương vong.

Trong thư, Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết, những ngày qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ, các sở, ban ngành địa phương; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ hết mình của Nhân dân trên địa bàn, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an tỉnh đã bắt và vận động đầu thú được hơn 70 đối tượng tham gia vụ việc.

Thư cảm ơn của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng kịp thời thực hiện các chế độ chính sách và tổ chức thăm viếng, chia buồn, động viên thân nhân các cán bộ xã, công an xã hy sinh và người dân tử vong. Hai cán bộ công an bị trọng thương trong vụ tấn công đã được cứu chữa, sức khỏe dần ổn định. Đời sống Nhân dân trở lại trạng thái bình yên, bà con yên tâm làm ăn, sản xuất.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo và toàn lực lượng Công an tỉnh, Thiếu tướng Lê Vinh Quy cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân giúp đỡ lực lượng Công an trong đấu tranh với các đối tượng.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cũng cảm ơn Nhân dân các dân tộc trên khắp các địa bàn, nhất là địa bàn các huyện có nhiều đối tượng lẩn trốn (huyện Cư Kuin, Krông Búk, Krông Pắc…) đã không quản ngại hiểm nguy, tích cực tham gia cấp cứu cán bộ chiến sĩ công an bị thương; thường xuyên cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng xác định vị trí, tình hình để truy bắt các đối tượng gây án.

"Đặc biệt, thật sự xúc động và cảm ơn bác Trần Đình Thuận (trú tại xã Ea KTur, huyện Cư Kuin), dù tuổi đã cao và biết rõ các đối tượng có vũ khí nguy hiểm, rất manh động, có thể cướp đi tính mạng của chính mình nhưng đã tìm mọi cách vượt qua truy sát, ngay trong đêm đưa đồng chí cán bộ công an xã bị trọng thương đi cấp cứu...", Thiếu tướng Lê Vinh Quy bày tỏ.

Một trong những nghi phạm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an nhân dân).

Đồng thời, Thiếu tướng Lê Vinh Quy cảm ơn những tấm gương Nhân dân đã sẵn sàng tạm gác công việc cá nhân để nấu cơm, tiếp sức cho lực lượng công an làm nhiệm vụ; tích cực lên tiếng đấu tranh, vạch trần tội ác của nhóm đối tượng và vận động người dân có con em tham gia vào vụ tấn công tự giác đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Sự giúp đỡ hết mình của Nhân dân đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và tình cảm của Nhân dân dành cho lực lượng công an; khẳng định thành trì vững chắc của thế trận lòng dân trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng trước các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy trân trọng cảm ơn và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng Nhân dân để lực lượng công an triển khai hiệu quả các mặt công tác; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

"Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng của Nhân dân dành cho lực lượng.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn quyết tâm giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân", Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

HIỀN MAI