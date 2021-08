Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Rồng Đất dùng chiêu giống Alibaba để lừa đảo

(VTC News) -

Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đình Chính (33 tuổi, ngụ TP Biên Hoà - là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư bất động sản và Xây dựng Rồng Đất) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Đình Chính (mặc áo đen) vừa bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2018, bị can Chính thành lập Công ty Rồng Đất kinh doanh lĩnh vực bất động sản.

Tiếp đó, Chính đã ký hợp đồng đặt cọc với bà P.T.B.L. (ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa) với nội dung bà L. chuyển nhượng cho Chính 7 thửa đất tại các tờ bản đồ số 1 và số 2 thuộc phường Tam Phước (TP Biên Hòa) với giá chuyển nhượng 58 tỷ đồng.

Trong quá trình đàm phán, thỏa thuận, thanh toán việc chuyển nhượng 7 thửa đất và chưa được bà L. ủy quyền nhưng Nguyễn Đình Chính đã tự ý ký kết hợp đồng với một công ty khác để san lấp mặt bằng các thửa đất nói trên.

Điều đáng nói, những thửa đất này chưa được bất kỳ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng bị can Chính tự ý lập hồ sơ mặt bằng phân thành 5 khu với tổng cộng 170 lô và tự đặt tên là khu dân cư Tam Phước. Sau đó, bị can này đã quảng bá rầm rộ và rao bán cho nhiều người.

Nhiều khách hàng tố cáo Nguyễn Đình Chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Đồng Nai, quá trình lừa bán các lô đất chưa đủ điều kiện cho khách hàng, ông Chính đã liên hệ với văn phòng công chứng lập hợp đồng để tạo lòng tin cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, với 63 lô đất tại dự án tự vẽ ở địa bàn phường Tam Phước, đối tượng Chính đã chuyển nhượng cho 39 khách hàng để thu về gần 20 tỷ đồng. Trong đó một số lô đất, đối tượng Chính ký hợp đồng chuyển nhượng cho từ 2 đến 3 người để thu về số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Liên quan sự việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai xác định Chủ tịch UBND phường Tam Phước và cán bộ địa chính phường đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra.

Đồng thời, Công an cũng xác định một số người có liên quan đến việc ông Chính lập dự án để lừa đảo khách hàng, trong đó có những người có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên Cơ quan Công an chưa thể áp dụng các biện pháp điều tra, xử lý.

Trước đó, tháng 7/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Chính vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.