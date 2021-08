Đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh cùng 4 đồng phạm

(VTC News) -

Ngày 6/8, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh (sinh năm 1982, thường trú TP. Tân An, tỉnh Long An) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm.

Cùng bị đề nghị truy tố với tội danh trên còn có 4 đồng phạm của Danh gồm Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, thường trú TP Đà Nẵng), Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985, thường trú TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980, thường trú TP.HCM) và Lê Thế Thắng (sinh năm 1982, ngụ TP Hà Nội).

Trước đó, ngày 17/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại TP Cần Thơ và một số tỉnh, thành phố khác.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an Cần Thơ xác định Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Lê Thế Thắng có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như trang fanpage “Báo sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và trên các Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.