Để lây lan dịch bệnh, bí thư, chủ tịch xã ở Nghệ An bị đình chỉ công tác

Sáng 3/9, trả lời VTC News, ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận: "Huyện tạm định chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng. Công an tỉnh đình chỉ công tác đối với Trưởng Công an xã Diễn Hồng. Những đồng chí này bị đề nghị tạm đình chỉ công tác 14 ngày để làm rõ trách nhiệm, do vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long làm việc với huyện Diễn Châu sau khi xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Vừa qua, trên địa bàn xã Diễn Hồng xuất hiện 3 ca F0 trong cộng đồng. Cả ba người này đều trú tại xóm Ái Quốc và liên quan đến bệnh nhân N.X.T., lái xe ô tô đường dài.

Ngày 22/8, anh T. đi xe tải từ Đồng Nai, đến Diễn Hồng thì xuống xe, vượt qua chốt cứng và trốn về nhà, không khai báo y tế. Trong quá trình ở nhà, anh này thường xuyên mời bạn bè về nhà uống bia rượu dù địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Ngày 30/8, tài xế này tiếp tục đi vào Đồng Nai, ngày 1/9 làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngày 2/9, anh T. có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trước sự việc trên, ngày 3/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long làm việc với huyện Diễn Châu để chỉ đạo tăng cường hòng chống dịch COVID-19; đồng thời đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy Diễn Châu tạm đình chỉ công tác Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng trong 14 ngày để xem xét vai trò, trách nhiệm.

Ông Long cũng đề nghị Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can làm lây lan dịch bệnh COVID-19, tạm đình chỉ công tác Trưởng công an xã Diễn Hồng.