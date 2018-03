Để bệnh nhi tránh ngộ độc thực phẩm dịp lễ Tết, hãy làm cách này

(VTC News) - Ths.BS Nguyễn Đình Quy khuyến cáo, trong dịp lễ, tết và thời gian sau đó, các gia đình phải hết sức cẩn thận trong vấn đề dinh dưỡng, ăn uống của trẻ, tránh bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy, hàng năm, cứ đến dịp lễ, Tết, tỉ lệ trẻ em nhập viện điều trị gia tăng mạnh. Đa số trẻ đều có các biểu hiện rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.

Theo BS.Nguyễn Đình Quy, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, nguyên nhân trẻ ngộ độc thực phẩm tăng đến từ rất nhiều lý do, phần nhiều là do thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, chất lượng.

Trẻ bị ngộ độc thường có cảm giác buồn nôn và nôn ngay, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, phân có thể có máu kèm theo sốt hoặc không.

Khám chữa bệnh cho trẻ trong dịp giáp Tết

“Đặc biệt, các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm thường nặng ở trẻ dưới 5 tuổi. Trường hợp trẻ nôn và tiêu chảy nhiều lần có nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải, dễ dẫn đến sốc nhiễm trùng nếu bị bệnh vì nguyên nhân do vi khuẩn gây nên” – BS. Nguyễn Đình Quy cho biết.

Do đó, khi trẻ bị ngộ độc cha mẹ cần lưu ý:

Ngay khi trẻ có những dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn, phải yêu cầu trẻ ngừng, không ăn món đó nữa.

Hết sức chú ý những lúc trẻ bị nôn và cả khi đang ngủ. Nhiều trẻ ngủ thiếp đi vì quá mệt thì bị nôn vọt, việc nôn trong tư thế nằm như vậy rất nguy hiểm, trẻ có thể bị sặc lên mũi hoặc xuống phổi, gây suy hô hấp. Cha mẹ nhớ, nếu thấy con nôn sặc lên mũi, phải nhanh chóng hút mũi trẻ để thông thoáng đường thở.

Bổ sung oresol cho trẻ tránh nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải. Nếu trẻ không được bù nước, điện giải bằng oresol, trẻ sẽ dần mệt lả, mất nước trầm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ bệnh viện Nhi đồng điều trị cho trẻ bị ngộ độc

Chú ý khi cho trẻ uống oresol, phụ huynh phải cho trẻ uống từ từ, từng chút một, không uống quá nhiều cùng một lúc.

Bác sĩ khuyến cáo, nhiều trường hợp thấy con tiêu chảy quá nhiều, lo sợ con mất nước, bố mẹ pha 1 gói oresol 200ml bắt con uống hết trong một lần khiến bé lại nôn vọt ra ngoài, như vậy không có tác dụng cải thiện tình trạng thiếu nước của trẻ.

Ngoài ra, phụ huynh không nên sử dụng nước lọc thay thế oresol bởi nước chỉ giúp trẻ cảm thấy đỡ khát, không có tác dụng bù điện giải.

Cho trẻ ăn cháo loãng thịt nạc nấu với cà rốt hoặc khoai tây, bí đỏ. Đây là những loại rau củ giúp tạo khuôn cho phân, giúp trẻ đi ngoài phân đặc hơn.

Cha mẹ tuyệt đối không tự ý cho trẻ dùng thuốc cầm tiêu chảy. Trong nhiều trường hợp, uống thuốc cầm tiêu chảy càng khiến vi khuẩn, độc tố gây ngộ độc thực phẩm lưu lại trong hệ tiêu hóa lâu hơn, khiến trẻ chướng bụng, đầy hơi, đau bụng vô cùng khó chịu.

Đặc biệt, nếu trẻ có dấu hiệu bứt rứt, khó chịu, khát, bú háo hức hoặc bú kém, thấy mắt trẻ trũng hơn bình thường, sốt cao khó hạ, nôn ói trên 3 lần hoặc tiêu lỏng trên 3 lần nhiều nước, có máu trong phân thì cần phải đến khám và chữa trị kịp thời tại các cơ sở y tế gần nhất.

Chi Lê