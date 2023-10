Đâu là nơi lạnh nhất Việt Nam?

A

Mẫu Sơn

Theo thống kê của Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, các đánh giá, so sánh của các chuyên gia cũng cho thấy, mùa đông ở đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là khắc nghiệt hơn cả và đang giữ kỷ lục nơi lạnh nhất Việt Nam.

Mẫu Sơn là vùng núi cao chếch hướng Đông - Tây, nằm ở Đông Bắc của Lạng Sơn, thuộc địa phận chính 3 xã: Mẫu Sơn, Công Sơn (huyện Cao Lộc) và xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Khu vực này cách thành phố Lạng Sơn 30km về phía Đông, giáp với biên giới Việt Trung.

Theo phân tích khoa học, đỉnh núi Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn có nhiều đặc điểm để trở thành nơi lạnh nhất cả nước. Do cấu tạo địa hình nhiều dãy núi hình cánh cung mở ra ở phía Bắc, chụm đầu về phía Tam Đảo, núi Mẫu Sơn là cửa ngõ đón gió mùa ở nước ta.

Gió thổi trên đỉnh núi có thể đạt cấp 5, cấp 6. Gió giật lên đến cấp 10, tương đương với cấp gió áp thấp nhiệt đới và bão nên thời tiết rất khắc nghiệt.

Chính vì đặc điểm trên, nên thời tiết trên đỉnh Mẫu Sơn được đánh giá là rất khắc nghiệt. Gió mạnh cùng với mây mù quanh năm bao phủ, tạo nên cảm giác rét buốt. Kỷ lục nhiệt độ lạnh nhất được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn là - 6 độ C.