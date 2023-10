Thác nước nào của Việt Nam nằm trong top 4 thác đẹp nhất Đông Nam Á?

C

Đèo Mã Phục

Đèo Mã Phục tọa lạc ở xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đèo Mã Phục còn được gọi là đèo 7 tầng, bởi khi chinh phục đoạn đèo này du khách sẽ phải trải qua 7 tầng dốc, các con dốc uốn lượn lên xuống kéo dài khoảng 4km và cao khoảng 700m so với mặt nước biển.

Đường đèo Mã Phục khá đẹp nhưng lại quanh co và gấp khúc, một bên là núi đá cheo leo, một bên vực sâu hoặc khe núi hẹp, vì vậy mà khi đi muốn chinh phục cung đường người đi xe phải cứng tay lái.

Chạy trên cung đường đèo du khách sẽ được tận hưởng được khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đồi núi nhấp nhô, phong cảnh nguyên sơ của núi rừng Đông Bắc và cũng không kém phần nên thơ bởi quang cảnh đồng xanh cỏ nội của những bản làng dưới thung lũng. Đặc biệt hơn đèo Mã Phục còn được xếp vào di sản địa chất của công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng do UNESCO công nhận.