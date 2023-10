Tỉnh phía Bắc nào ở nước ta không có núi, rừng và biển?

A

Phố Hiến

Phố Hiến xưa còn được mệnh danh là "Tiểu Tràng An" do có sự hình thành các phố phường sầm uất lớn (Thăng Long - Kẻ Chợ). Phố Hiến là di tích lịch sử ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên rộng khoảng 5 km2.

Theo trang Thông tin Đối ngoại tỉnh Hưng Yên, sử sách ghi lại, những điều kiện thuận lợi về địa hình dòng chảy của các con sông như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đáy giúp Phố Hiến trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của xứ Đàng ngoài vào khoảng thế kỷ 17 - 18

Trước kia Phố Hiến là cảng biển sầm uất bậc nhất của nước ta, nếu so sánh với Hội An, lúc bấy giờ Phố Hiến sầm uất hơn nhiều, bởi Phố Hiến có vị trí thuận lợi hơn cho việc giao thương.

Nếu như kinh thành Thăng Long có 36 phố phường thì Phố Hiến hơn 20 phường thị và các cửa hiệu buôn bán nổi tiếng như Tân Thị, Tiên Miếu, Hậu Trường... Đến nay, dân gian vẫn truyền tai nhau câu nói "Thứ nhất Kinh Kỳ, Thứ nhì Phố Hiến" để chỉ sự sầm uất của thương cảng này. Sau thời kỳ phồn thịnh, Phố Hiến bước vào quá trình suy thoái, bắt đầu từ thế kỷ 19