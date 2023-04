Danh tính các nạn nhân vụ lật xe chở dưa khiến 9 người thương vong tại Phú Yên

(VTC News) -

Thông tin từ Công an huyện Tuy An (Phú Yên), khoảng 09h00 ngày 03/4/2023, tại Km 03+700 ĐT643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, xe ô tô tải chở dưa hấu do Hoàng Ngọc A. (SN 1991) điều khiển, lưu hành hướng Tây - Đông, trên cabin xe gồm 9 người. Khi đến Km 03+700 ĐT643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ thì tự đâm vào vách núi, lật xe.

Hậu quả khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương.

5 nạn nhân bị thương (bị thương nặng 2 người, bị thượng nhẹ 3 người), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm:

+ Tài xế Hoàng Ngọc A. (SN 1991) trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

+ Nguyễn Văn L. (SN 1983) trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định,

+ Võ Thanh T. (SN 1976), trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

+ Thái Thị Việt K. (SN 1980), trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

5 nạn nhân bị thương (bị thương nặng 2 người, bị thương nhẹ 3 người) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, gồm:

+ Phan Văn Dũng (SN 1978), trú tại thị xã An Nhơn, Bình Định

+ Hoàng Công Dương (Sn 1997), trú tại thị xã An Nhơn, Bình Định

+ Nguyễn Văn Bảy (SN1978), trú tại thị xã An Nhơn, Bình Định

+ Nguyễn Long Giang (SN1990) trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

+ Bùi Thị Hòa (SN 1970), trú tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Trưởng Công an huyện và Phó trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) phụ trách công tác điều tra trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo, huy động lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, thực hiện các hoạt động điều tra; đồng thời Công an huyện đã tham mưu Ban ATGT huyện tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Minh Minh